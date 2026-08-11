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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: 1 और 3 किलोवाट के सोलर पैनल से घर में क्या-क्या चलेगा?

Solar Panel: 1 और 3 किलोवाट के सोलर पैनल से घर में क्या-क्या चलेगा?

Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. क्या आप जानते हैं एक सोलर पैनल से घर में कौन-कौन से उपकरण चल सकते हैं? अगर नहीं तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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  • पैनल से बिल शून्य नहीं, कुछ शुल्क अभी भी लगते।

Solar Panel Guide: ज्यादातर लोग अब बिजली के बिल से राहत पाने के लिए अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन इसे लगवाने से पहले कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर सोलर सिस्टम से घर के सभी उपकरण चल सकते हैं या नहीं?

दरअसल, सोलर सिस्टम लगवाने के बाद बिजली से चलने वाले कितने उपकरण चलाए जा सकते हैं, यह सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पर लगवा रहे हैं. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले ही उससे जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी ले लीजिए. 

1 किलोवाट सोलर सिस्टम से क्या-क्या चलेगा?

अगर आप 1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो इससे से कई उपकरण चलाए जा सकते हैं जैसे...

  • लैपटॉप
  • एक टीवी
  • 4-5 एलईडी लाइट
  • मोबाइल चार्जिंग
  • छोटा फ्रिज
  • 3-4 पंखे

हालांकि, ये सारे उपकरण एक साथ चलेंगे या नहीं ये सोलर सिस्टम की क्षमता और बिजली के उपयोग पर निर्भर करता है. 

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3 किलोवाट का सिस्टम से क्या चल सकता है?

अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इससे आपके घर की जरूरत की लगभग कई चीजें चल सकती है. इनमें शामिल है...

  • लाइट
  • पंखे
  • टीवी
  • वॉशिंग मशीन
  • फ्रिज
  • 1.5 टन का इन्वर्टर एसी
  • गीजर

हालांकि, एसी या गीजर जैसे उपकरणों के लिए सही क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगवाना जरूरी है.

सोलर पैनल लगवाने के बाद भी आएगा बिजली बिल?

सोलर पैनल लगवाने का मतलब यह नहीं है कि घर का बिजली बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा. सोलर पैनल लगवाने से बिजली बिल में राहत मिलती है. लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ चार्ज देने होते हैं जैसे...

  • आपको बिजली कनेक्शन का कुछ चार्ज हर महीने देना पड़ सकता है.
  • अगर आपके घर में जितनी बिजली इस्तेमाल की गई, लेकिन सोलर पैनल ने उससे कम बिजली बनाई तो बाकी का बिल आपको देना होगा.
  • बारिश और कोहरे के दौरान सोलर पैनल धूप न मिलने की वजह से बिजली कम बनाते हैं. फिर ऐसे में आपको ग्रिड की बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली बढ़ सकता है.

घर में बिजली का ज्यादा होता है इस्तेमाल?

अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है या फिर ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो लोड ज्यादा उठाते हैं तो इनके लिए केवल सोलर पैनल की क्षमता देखना काफी नहीं होगा, बल्कि इनके लिए इन्वर्टर की क्षमता और घर में कितनी बिजली का उपयोग किया जाता है, उसे भी ध्यान में रखना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Solar Panels Utility News
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