वंदे भारत स्लीपर में सफर से पहले जानें ये नियम, टिकट का प्रिंटआउट रखना है जरूरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोबाइल बंद होने पर मूल पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करें।

अगर किसी को लंबी दूरी की यात्रा आराम से सोते हुए करनी है तो अक्सर लोग ट्रेन से सफर करना ही पसंद करते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे भी दिन ब दिन अपने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कई आधुनिक ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इसी कड़ी में अब रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चला रहा है, ताकि यात्री कम समय में आराम से सोते हुए अपना सफर पूरा कर सकें. अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट से जुड़ी ये जानकारी आपके काम आने वाली है.

दरअसल, कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या टिकट का प्रिंटआउट रखना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है नहीं. वंदे भारत स्लीपर में सफर करने के लिए यात्रियों को अपने साथ टिकट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे डिजिटल टिकट को भी मान्यता देता है. यानी आप टिकट का प्रिंटआउट भी दिखा सकते हैं और ई-टिकट भी दिखा सकते हैं.

कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही करें सफर

अगर आपके पास टिकट चेकिंग के दोरान टिकट स्मार्टफोन है तो आप उससे ई-टिकट दिखा सकते हैं. हां, लेकिन एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में सिर्फ वहीं यात्री सफर कर सकते हैं, जिनके पास कन्फर्म टिकट है. इसके अलावा इन ट्रेनों में दूसरे यात्री सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है तो आपको इस ट्रेन में सफर करने की परमिशन नहीं मिलेगी. वहीं नियम तोड़ने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

सफर के दौरान फोन चोरी हो जाएं?

कई बार लोगों के फोन में टिकट तो होती है, लेकिन अगर सोचिए सफर के दौरान आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो किसी कारण ऑन न हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है और आपकी डिजिटल टिकट खुल नहीं पा रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति सफर कर रहा है तो आप उसके फोन पर टिकट खुलवाने या किसी रिश्तेदार से टिकट का स्क्रीनशॉट मंगवा सकते हैं.

टीटीई को दिखाएं पहचान पत्र

मोबाइल ऑन नहीं होने पर आप टीटीई को अपना मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी दिखाएं. टीटीई के पास मौजूद चार्ट में आपका नाम और नंबर पहले से लिखा होता है, जिसकी मदद से टीटीई टिकट का मिलान कर लेंगे. वहीं अगर आपको अपना पीएनआर नंबर याद है या फिर आपने कहीं लिखा हुआ है तो आपका काम काफी आसान हो सकता है.

किन यात्रियों को एंट्री नहीं मिलेगी?

बता दें कि वंदे भारत स्लीप एक्सप्रेस में सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं. यानी जिनके पास कन्फर्म टिकट है, उन्हें इस ट्रेन में सफर करने की परमिशन होती है. वहीं RAC, वेटिंग लिस्ट या फिर आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में एंट्री नहीं मिलेगी.

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