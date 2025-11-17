पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम

एटीएम से कैश निकालते समय कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मशीन के अंदर ही फंस जाता है. ऐसे में कई लोग अक्सर घबरा जाते हैं, गार्ड को बुला लेते हैं या कार्ड ब्लॉक करने की जल्दी में पड़ जाते हैं. बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में बिना किसी परेशानी के कार्ड फिर से वापस भी मिल सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आप तुरंत बैंक को सही जानकारी दें और जरूरी प्रक्रिया का पालन करें. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि पैसे निकालते समय अगर एटीएम कार्ड मशीन में ही फस जाए तो सबसे पहले आपको कौन सा काम करना चाहिए.

क्यों फंस जाते हैं एटीएम कार्ड मशीन में?

कई लोगों के मन में यह सवाल आते हैं कि आखिर पैसे निकालते समय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एटीएम में ही क्यों फंस जाते हैं. दरअसल इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कई बार मशीन का लिंक फेल होने या तकनीकी गड़बड़ी से भी एटीएम कार्ड फंस जाता है. इसके अलावा कार्ड की डिटेल भरने में ज्यादा समय लगाने की वजह से भी कार्ड मशीन में फंस जाता है. वहीं कई बार पावर कट, कनेक्शन एरर, गलत पिन बार-बार डालने या नेटवर्क समस्या भी कार्ड फंसने की वजह बन जाती है.

मशीन में कार्ड फंसने पर सबसे पहले क्या करें?

अगर आपका कार्ड भी एटीएम मशीन में फंस जाता है तो कार्ड फंसने पर सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और एटीएम की लोकेशन के साथ पूरी जानकारी बताएं. जानकारी बताने के बाद आपको बैंक दो ऑप्शन देता है जिसमें पहला ऑप्शन कार्ड को कैंसिल कर दें और नया कार्ड मंगवाए. वहीं दूसरा ऑप्शन कार्ड वापस निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कराना होता है. अगर आपको लगता है कि कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है तो आप उसे तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं. वहीं नया कार्ड आमतौर पर आपको 7 से 10 दिनों में आपके एड्रेस पर मिल जाता है. इसके अलावा आप ब्रांच जाकर उसी दिन नया कार्ड भी ले सकते हैं.

अगर कार्ड आप ही के बैंक के एटीएम में फंसा हो तो

अगर आपका कार्ड आपके ही बैंक के एटीएम में फस गया हो तो उसे वापस पाना और आसान होता है. ऐसे समय में आप बैंक एटीएम में कैश डालने वाली टीम को सूचना दें और इसके बाद टीम कार्ड निकाल कर बैंक में जमा कर देती है. वहीं आप बैंक जाकर अपना पहचान पत्र दिखाकर कार्ड वापस ले सकते हैं. लेकिन अगर कार्ड किसी दूसरे बैंक में फसा है तो वह बैंक कार्ड को आपकी होम ब्रांच को भेजता है, जिसके बाद आप अपनी शाखा से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

