दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन को लेकर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से राजधानी में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार राजधानी में सस्ते और अच्छे खाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अटल कैंटीन योजना की शुरुआत करने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, कैंटीन में लोगों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं इस कैंटीन की शुरुआत करने का सरकार का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले मजदूर और रिक्शा चालकों, कामकाजी लोगों और जरूरतमंद वर्ग को दिन भर के काम के दौरान कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में अटल कैंटीन किस दिन से शुरू होने जा रही है. 

इस दिन से शुरू होगी अटल कैंटीन 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन को लेकर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से राजधानी में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के तहत जरूरतमंदों लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को हैदरपुर इलाके में बन रही अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी की समीक्षा भी की. 

पहले चरण में 100 जगह पर शुरू होगी कैंटीन 

दिल्ली सरकार इस योजना के पहले चरण में दिल्ली की 100 जगह पर एक साथ अटल कैंटीन शुरू करेगी. कई विधानसभाओं जैसे शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, रोहिणी, पटेल नगर, बदरपुर और करावल नगर में कैंटीन का काम पहले से ही शुरू हो चुका है. वहीं हर कैंटीन पर सुबह और शाम दो समय खाना मिलेगा और हर बार 500 थालियां उपलब्ध रहेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए. 

अटल कैंटीन के खाने में क्या-क्या मिलेगा?

दिल्ली सरकार के अनुसार अटल कैंटीन में उपलब्ध भोजन की थाली पोषण को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी. इसमें दाल-चावल, सब्जी और रोटी जैसे बेसिक  लेकिन न्यूट्रिशन रीच आइटम शामिल होंगे. इसके अलावा स्वच्छता और क्वालिटी को लेकर भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि लोग सुरक्षित और ताजा खाना खा सके. वहीं बताया जा रहा है कि इस योजना से दिल्ली में रोज कमाने-खाने वाले लोग बड़ी संख्या में फायदा उठा पाएंगे. यह कैंटीन खास तौर पर मजदूर, सफाई कर्मियों, रिक्शा चालकों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

यह भी माना जा रहा है कि कम कीमत में भोजन मिलने से कम आय वर्ग के लोगों की दैनिक खर्चे में कुछ बचत भी हो सकेगी. इसके अलावा अटल कैंटीन खाने में खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए FSSAI और NABL मान्यता प्राप्त लैब से नियमित सैंपल जांच होगी. वहीं रसोई में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा,  एलपीजी आधारित कुकिंग की जाएगी, इंडस्ट्रियल आरो के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाएगी. वहीं अटल कैंटीन से जुड़ी सभी एजेंसी को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मासिक रिपोर्ट जमा करवाना भी अनिवार्य होगा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Nov 2025 04:19 PM (IST)
