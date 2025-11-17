दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'

दिल्ली सरकार राजधानी में सस्ते और अच्छे खाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अटल कैंटीन योजना की शुरुआत करने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, कैंटीन में लोगों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं इस कैंटीन की शुरुआत करने का सरकार का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले मजदूर और रिक्शा चालकों, कामकाजी लोगों और जरूरतमंद वर्ग को दिन भर के काम के दौरान कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में अटल कैंटीन किस दिन से शुरू होने जा रही है.

इस दिन से शुरू होगी अटल कैंटीन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन को लेकर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से राजधानी में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के तहत जरूरतमंदों लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को हैदरपुर इलाके में बन रही अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी की समीक्षा भी की.

पहले चरण में 100 जगह पर शुरू होगी कैंटीन

दिल्ली सरकार इस योजना के पहले चरण में दिल्ली की 100 जगह पर एक साथ अटल कैंटीन शुरू करेगी. कई विधानसभाओं जैसे शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, रोहिणी, पटेल नगर, बदरपुर और करावल नगर में कैंटीन का काम पहले से ही शुरू हो चुका है. वहीं हर कैंटीन पर सुबह और शाम दो समय खाना मिलेगा और हर बार 500 थालियां उपलब्ध रहेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए.

अटल कैंटीन के खाने में क्या-क्या मिलेगा?

दिल्ली सरकार के अनुसार अटल कैंटीन में उपलब्ध भोजन की थाली पोषण को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी. इसमें दाल-चावल, सब्जी और रोटी जैसे बेसिक लेकिन न्यूट्रिशन रीच आइटम शामिल होंगे. इसके अलावा स्वच्छता और क्वालिटी को लेकर भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि लोग सुरक्षित और ताजा खाना खा सके. वहीं बताया जा रहा है कि इस योजना से दिल्ली में रोज कमाने-खाने वाले लोग बड़ी संख्या में फायदा उठा पाएंगे. यह कैंटीन खास तौर पर मजदूर, सफाई कर्मियों, रिक्शा चालकों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

यह भी माना जा रहा है कि कम कीमत में भोजन मिलने से कम आय वर्ग के लोगों की दैनिक खर्चे में कुछ बचत भी हो सकेगी. इसके अलावा अटल कैंटीन खाने में खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए FSSAI और NABL मान्यता प्राप्त लैब से नियमित सैंपल जांच होगी. वहीं रसोई में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, एलपीजी आधारित कुकिंग की जाएगी, इंडस्ट्रियल आरो के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाएगी. वहीं अटल कैंटीन से जुड़ी सभी एजेंसी को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मासिक रिपोर्ट जमा करवाना भी अनिवार्य होगा

