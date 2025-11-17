खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी होने वाली है. हालांकि, कई किसानों के खातों में इस बार भी 2000 नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ जरूरी अपडेट पूरे नहीं किए हैं. इसे लेकर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन किसानों की जानकारी अधूरी या गलत होगी या जिनका वेरिफिकेशन अप टू डेट नहीं है, उनकी किस्त रोके जा सकती है.

ऐसे में राशि आने से पहले अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी हो गया है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपने कौन सा काम नहीं करवाया है तो आपके 2000 अटक सकते हैं. आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ई-केवाईसी न कराने पर अटक जाएगी किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुकने की सबसे बड़ी वजह अभी भी ई-केवाईसी है. दरअसल, योजना को लेकर सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है और कहा है कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी किसान को अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा. वहीं कई किसान अभी भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम लिस्ट में तो है लेकिन किस्त का ट्रांसफर रुका हुआ है. ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपने 2000 बिना किसी रूकावट के पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करानी होगी. ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत आसान है, जिसे किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए या नजदीकी सीएससी सेंटर या बायोमेट्रिक तरीके से पूरा करा सकते हैं.

इस गलती की वजह से भी अटक सकता है पैसा

कई किसान शिकायत करते हैं कि उन्होंने ई-केवाईसी जैसी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, फिर भी किस्त नहीं आई है. इस वजह से ज्यादातर बैंक डिटेल का मिसमैच होता है. हालांकि कई खातों में आधार लिंक नहीं होता, किसी में आईएफएससी कोड गलत दर्ज होता है तो कई खातों का नाम आधार से मिल नहीं खाता है. वहीं कुछ किसानों के खाते बंद या निष्क्रिय पाए गए हैं. ऐसी किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की कंडीशन में भी पैसा वापस भेज दिया जाता है और किस्त अटक जाती है. इसे लेकर सरकार ने बताया है कि किसान अपने खाते की जानकारी एक बार फिर से चेक करें, ताकि ट्रांजैक्शन में कोई समस्या न आए.

जमीनी डाक्यूमेंट्स अपडेट न होने पर भी नहीं मिलेगा फायदा

पीएम किसान योजना का फायदा केवल उन किसानों को मिलता है, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन हो. कई मामलों में देखा गया है कि किसानों ने जमीनी रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया है. वहीं नाम बदलने की प्रक्रिया भी बाकी है या फिर डॉक्यूमेंट भी अधूरे हैं. ऐसे मामलों में पात्र होने के बावजूद किस्त को रोका जा सकता है. कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल जांच भी की जाती है. इसलिए दस्तावेज में छोटी सी गड़बड़ी भी भुगतान रुकने की वजह बन जाती है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वह अपने खसरा-खतौनी और अन्य भूमि रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट कराएं.

मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर भी रूक सकती है किस्त

कई किसान यह भी नहीं जान पाते हैं कि उनकी किस्त कब जारी हुई या क्यों रोकी गई. क्योंकि उनका मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है. जब नंबर पुराना या बंद होता है तो वेरिफिकेशन का ओटीपी नहीं मिलता है और न ही किस्त से जुड़ा मैसेज मिलता है. इससे किसानों की पैसे रुक जाते हैं. वहीं मोबाइल नंबर अपडेट होने से ही केवाईसी, बैंक वेरीफिकेशन और किस्त से जुड़े सभी अलर्ट समय पर मिल जाते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट कराना भी जरूरी होता है.

किस्त आने से पहले कैसे चेक करें स्टेटस

पीएम किसान निधि योजना से पहले किसानों को सलाह दी जा रही है कि अगली किस्त जारी होने से पहले वह अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर ले. इससे साफ हो जाएगा कि उनकी किस्त स्वीकृत है या किसी वजह से अटकी हुई है. पीएम किसान निधि योजना का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाए. इसके बाद यहां beneficiary List का ऑप्शन सेलेक्ट करें और अब राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें. इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा. यहां पर आप अपना नाम देख सकते हैं. अगर नाम लिस्ट में है तो चिंता की बात नहीं है अगर लेकिन अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी.

