आपके लिए कौन सा रूम हीटर सही रहेगा? इस तरह पता कर सकते हैं

Room Heater Buying Tips: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. ठंड बढ़ते ही रूम हीटर घर की जरूरी चीज बन जाता है. बाजार में कई तरह के हीटर मौजूद हैं और हर मॉडल अलग तकनीक पर काम करता है. ऐसे में सिर्फ ब्रांड या कीमत देखकर हीटर खरीदना सही नहीं होता. कमरे का साइज, बिजली की खपत, हीटर की कैपेसिटी और सेफ्टी फीचर्स मिलकर तय करते हैं.

कौन सा हीटर आपके लिए बेहतर रहेगा. छोटे कमरे के लिए कम पावर वाला हीटर सही रहता है. जबकि बड़े या खुले कमरे में ज्यादा क्षमता वाला हीटर जरूरी होता है. इसके साथ ही एनर्जी सेविंग और टेंपरेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स पर ध्यान देने से घर गर्म रहता है और बिजली का बिल भी काबू में रहता है. चलिए बताते हैं आपके लिए कौनसा हीटर होगा सही.

ध्यान रखें कमरे का साइज और यह बातें

रूम हीटर चुनते वक्त सबसे पहले अपने कमरे का साइज देखें. छोटे कमरे के लिए 1000-1500 वॉट वाला हीटर काम करेगा, लेकिन बड़े या ओपन स्पेस में यही हीटर पर्याप्त नहीं होता. बड़े कमरे के लिए 2000 वॉट या उससे ज्यादा पावर वाले मॉडल बेहतर हीटिंग देते हैं. साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी भी मायने रखती है. हाई एफिशिएंसी वाला हीटर कम बिजली में ज्यादा गर्मी देता है और बिजली बिल कम रखता है. खरीदते समय एनर्जी स्टार रेटिंग चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हीटर कितनी स्मार्ट तरीके से एनर्जी यूज़ कर रहा है.

यह भी पढ़ें: क्या अब भी RBI बदल रहा 500 और 1000 के पुराने नोट? जान लें काम की बात

हीटर की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स

रूम हीटर अलग-अलग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जैसे कन्वेक्शन, फैन हीटिंग और इन्फ्रारेड हीटिंग. कन्वेक्शन हीटर हवा को गर्म करके धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैला देते हैं, जबकि फैन हीटर जल्दी गर्मी देते हैं क्योंकि इनमें पंखा गर्म हवा को फैलाता है. इन्फ्रारेड हीटर सीधे ऑब्जेक्ट्स को हीट करता है और एनर्जी कम वेस्ट होती है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं

इसके साथ ही सेफ्टी फीचर्स बहुत जरूरी हैं. ऑटो शटऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी ग्रिल जैसे फीचर्स इस्तेमाल को सुरक्षित बनाते हैं. बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों में ये फीचर्स और भी जरूरी हो जाते हैं. इन बातों को ध्यान में रखकर हीटर चुनने से आपको बैलेंस्ड हीटिंग, सेफ्टी और एनर्जी सेविंग मिलती है.

यह भी पढ़ें: ओजोन गैस तो नहीं छोड़ रहा आपका एयर प्यूरीफायर, खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान