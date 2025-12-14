क्या अब भी RBI बदल रहा 500 और 1000 के पुराने नोट? जान लें काम की बात

RBI Note Exchange Rules: साल 2016 में देश में नोटबंदी हुई थी. जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे. नोट बदलने के लिए सभी लोगों को RBI की ओर से पर्याप्त समय दिया गया था. अब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. वजह बना दिल्ली पुलिस का हालिया खुलासा जहां 3.5 करोड़ रुपये के पुराने नोट बरामद किए गए. इस मामले में सामने आया कि कुछ लोग RBI के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे. वह दावा कर रहे थे कि पुराने नोट आज भी बदले जा सकते हैं. और इसी बहाने ठगी कर रहे थे.

ऐसे मामलों के सामने आने के बाद आम लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई RBI अब भी बंद हो चुके नोट बदल रहा है. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें इस भ्रम को और बढ़ा देती हैं. इसलिए जरूरी है कि किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले सच्चाई समझ ली जाए. जान लीजिए क्या वाकई RBI 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदल रहा है?

क्या अब भी बदले जा रहे हैं पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट?

अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अब भी बदले जा रहे हैं. तो इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है, नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अब पूरी तरह अवैध हैं. नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. उस समय लोगों को तय अवधि के भीतर बैंक में नोट बदलने और जमा करने का मौका दिया गया था.

इसके बाद पुराने 500 रुपये के नोट की जगह नया डिजाइन जारी किया गया. जबकि 1000 रुपये का नोट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. अब RBI किसी भी हालत में इन नोटों को स्वीकार नहीं करता. अगर किसी के पास ऐसे नोट हैं. तो उनकी मूल्य नहीं रह गई है. जो लोग आज भी इन्हें बदलने का दावा कर रहे हैं. वह साफ तौर पर धोखाधड़ी कर रहे हैं.

सरकार और PIB ने अफवाहों पर क्या कहा

पुराने नोटों को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार पहले ही स्थिति साफ कर चुकी है. सरकार की सूचना एजेंसी PIB ने एक फैक्ट चेक के जरिए ऐसे दावों को झूठा बताया था. सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी. जिसमें कहा गया था कि RBI ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने के लिए नए नियम बनाए हैं और आखिरी मौका दिया जा रहा है. PIBFactCheck ने इस दावे को फर्जी करार दिया.

एजेंसी ने साफ कहा कि RBI ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है. इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी वित्तीय जानकारी के लिए केवल RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें. ऐसे मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है. क्योंकि गलत जानकारी आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है.

