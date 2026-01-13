हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकब तक बुक होंगे 26 जनवरी की परेड के टिकट, किन कैटिगरी में कर सकते हैं बुकिंग?

कब तक बुक होंगे 26 जनवरी की परेड के टिकट, किन कैटिगरी में कर सकते हैं बुकिंग?

गणतंत्र दिवस परेड 2026 की खास बात यह है कि इस बार इसका मुख्य थीम वंदे मातरम् रखा गया है, जो देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करता है.अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Jan 2026 05:07 PM (IST)
हर साल 26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास होता है. इस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाता है. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य गणतंत्र दिवस परेड देश की सैन्य शक्ति, संस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की शानदार झलक पेश करती है. हजारों लोग इस ऐतिहासिक परेड को अपनी आंखों से देखने का सपना देखते हैं. 

गणतंत्र दिवस परेड 2026 की खास बात यह है कि इस बार इसकी मुख्य थीम वंदे मातरम् रखी गई है, जो देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करता है. अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं और कर्तव्य पथ पर बैठकर परेड देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से टिकट बुक कराना जरूरी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि 26 जनवरी की परेड के टिकट कब तक बुक होंगे और बुकिंग किन कैटिगरी में कर सकते हैं. 

कब तक बुक होंगे 26 जनवरी की परेड के टिकट?

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टिकटों की बिक्री 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. 14 जनवरी 2026 तक टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि टिकटों की बिक्री हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होती है. सीमित सीटों के कारण, सीटें जल्दी फुल हो सकती हैं. जिस दिन की सीटें खत्म हो जाएंगी, उस दिन की बुकिंग बंद कर दी जाएगी. इसलिए अगर आप परेड देखना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द टिकट बुक कर लें. 

किन कैटेगरी में कर सकते हैं टिकट बुकिंग?

गणतंत्र दिवस से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कैटेगरी और कीमत में टिकट उपलब्ध हैं. आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार टिकट चुन सकते हैं. जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड, इसके टिकट की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये है. कीमत सीट की लोकेशन पर निर्भर करती है. आम लोगों के लिए सबसे सस्ता टिकट सिर्फ 20 रुपये में उपलब्ध है.28 जनवरी बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल, इस टिकट की कीमत 20 रुपये है. इसमें पूरी रिहर्सल देखने का मौका मिलता है. 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट का मुख्य समारोह, इस टिकट की कीमत 100 रुपये  है. यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है और काफी खास माना जाता है. 

घर बैठे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

पीआईबी (Press Information Bureau) की जानकारी के अनुसार,  26 जनवरी परेड के लिए टिकट आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in से खरीदे जा सकते हैं. अगर आप लंबी लाइन में लगने से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग सबसे आसान तरीका है. इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता और ईमेल आईडी भरें. कोई एक फोटो पहचान पत्र अपलोड करें. पेमेंट के बाद आपको डिजिटल टिकट मिल जाएगा. 

ऑफलाइन टिकट कहां से मिलेंगे?

जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए दिल्ली में कई जगह ऑफलाइन टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं. ऑफलाइन टिकट काउंटर का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है. इसके टिकट मिलने की जगहें सेना भवन (गेट नंबर 5),. शास्त्री भवन (गेट नंबर 3), जंतर-मंतर (मुख्य द्वार), संसद भवन रिसेप्शन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक) और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन हैं. वहीं आप टिकट ऑनलाइन लें या ऑफलाइन, एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है. जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट मान्य है. 

Published at : 13 Jan 2026 05:05 PM (IST)
