भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
Weather Forecast: मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. बारिश होने से तापमान में गिरावट की भी संभावना है.
उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से करवट लेने के मूड में है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, भारत के पर्वतीय राज्यों में ठंड और कोहरे का असर रहने का अनुमान है, जबकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश होने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है.
IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत भारत के 9 राज्यों में गुरुवार (22 जनवरी, 2026) से रविवार (25 जनवरी, 2026) तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बारिश होने की स्थिति में भारत के कई राज्यों में तापमान में कमी होने की भी संभावना है.
9 राज्यों में आंधी-बारिश को लेकर IMD की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 25 जनवरी, 2026 के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान इस राज्यों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है.
वहीं, हिमाचल प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ बारिश और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तराखंड में 23 जनवरी को बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
दिल्ली में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति?
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा. जिसमें 23 जनवरी से बढ़ोत्तरी की संभावना है. इसके साथ, दिल्ली में 23 जनवरी से हल्की बारिश के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, दिल्ली में अगले 6 दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर पर कोहरा छाए रहने की भी संभावना है.
बिहार में मौसम में होगा बदलाव
वहीं, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में मंगलवार (20 जनवरी) से मौसम का मिजाज में बदलाव हो सकता है. आईएमडी के मुताबिक, राजधानी पटना के अलावा गयाजी, जहानाबाद, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, बक्सर, सिवान, भोजपुर जिले में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की कमी हो सकती है. वहीं, नए विक्षोभ का आंशिक असर बिहार के कुछ राज्यों में देखने को मिल सकता है. ऐसे में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है. जबकि अधिकांश जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर बहती नजर आएगी.
दक्षिण भारत के राज्यों में भी हो सकती है बारिश
पश्चिमी विक्षोभ का असर दक्षिण भारत के राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, नए मौसमी सिस्टम के कारण तमिलनाडु में 25 जनवरी से फिर से बारिश शुरू होने की उम्मीद है.
