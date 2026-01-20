IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
IND vs NZ 1st T20 Playing 11: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन पर अपडेट दिया है.
India Playing XI 1st T20: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल चोट के कारण तिलक वर्मा यह टी20 मैच नहीं खेल रहे होंगे, इस कारण नंबर-3 खाली है. सूर्यकुमार के बयान से संकेत मिला कि श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी में नंबर-5 देने पर विचार किया जा सकता है.
तिलक वर्मा को एब्डोमिनल सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिसके कारण उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले 3 मैचों से बाहर कर दिया था. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को पहले तीन मुकाबलों के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह मिली थी.
किसे मिलेगी तिलक वर्मा की जगह?
पहले टी20 मैच से पूर्व हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "ईशान किशन नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं. उन्हें स्क्वाड में पहले चुना गया था, इसलिए उन्हें पहले मौका देना हमारी जिम्मेदारी है. ईशान वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं, इसलिए वो श्रेयस से पहले मौका मिलने के हकदार हैं.
कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि यहां चौथे और पांचवें क्रम के बल्लेबाज की बात हो रही होती, तो शायद अन्य नामों (श्रेयस अय्यर) पर विचार किया जा सकता था, लेकिन तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन नंबर-3 के लिए सबसे बेहतर विकल्प नजर आते हैं.
सूर्यकुमार यादव खुद टी20 मैचों में तीसरे क्रम पर काफी सफल रहे हैं. खुद नंबर-3 पर बैटिंग करने के सवाल पर सूर्या ने कहा कि वो बल्लेबाजी में किसी भी क्रम के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं.
न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई
