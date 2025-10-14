हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनॉर्मल रुपये से कितना अलग है ई-रुपया, बिना इंटरनेट इससे कैसे होगा पेमेंट?

नॉर्मल रुपये से कितना अलग है ई-रुपया, बिना इंटरनेट इससे कैसे होगा पेमेंट?

RBI ने डिजिटल रुपये का ऑफलाइन वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी मदद से अब ऑनलाइन पेमेंट बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किया जा सकेगा. चलिए UPI से भी तगड़ी इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जानते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 14 Oct 2025 05:28 PM (IST)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को डिजिटल रुपये का ऑफलाइन वर्जन लॉन्च किया है. इस इलेक्ट्रॉनिक रुपए की सबसे खास बात ये है कि इसकी मदद से नेटवर्क के बिना भी पेमेंट किया जा सकता है. ऐसे में अब कैश की समस्या का समाधान होने वाला है.

दरअसल, कैशलैस पेमेंट के सभी तरीकों में यह सबसे क्रांतिकारी तरीका साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑफलाइन ही सिर्फ एक QR स्कैन करना होगा और टैप करते ही तुरंत पेमेंट हो जाएगी. इस तरह ये भारतीय रूपये का इलेक्ट्रॉनिक रूप बेहद शानदार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ई-रुपया और ये नॉर्मल रुपये से कैसे अलग है?

नॉर्मल रुपये से कैसे अलग है ई-रुपया ?

ई-रुपया भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी है, जिसे आप किसी भी लेन-देन में इस्तेमाल कर सकते हैं. RBI ने इसके लिए टैगलाइन दी है, "कैश लेकिन डिजिटल". ऐसे में ये करंसी भी अपनी टैगलाइन से अनुसार ही काम करती है. एक तरह से ये आपके वॉलेट में पड़े कैश की तरह है, जिसे आप जब चाहे, जहां चाहे निकालकर दे सकते हैं. इसका मतलब है कि कैश पेमेंट लेकिन विदआउट कैश. इसके लिए आपको किसी नेटवर्क या डेटा की कोई जरूरत नहीं होगी और नॉर्मल रुपये की तरह इसे जेब में लेकर नहीं चलना पड़ेगा. साथ ही, इसके खोने की भी कोई टेंशन नहीं है.

कैसे कर पाएंगे पेमेंट?

इस पेमेंट सिस्टम में NFC यानी नियर फील्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेमेंट की जाती है. ये टेक्नोलॉजी आप रोजाना में अपने फोन में फोटोज, विडियोज और डेटा शेयर करने के लिए भी करते हैं. इसमें यूजर को बस अपना फोन का वॉलेट ओपन करना है. उसके बाद जितने रुपए की पेमेंट करनी है उसे फिल करके दुकानदार की पेमेंट मशीन पर लगा QR स्कैन करना है और तुरंत पेमेंट हो जाएगी.

UPI और ई-रुपये में क्या है फर्क?

UPI की बात करें तो इसमें जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से स्पेसिफिक अमाउंट कटता है और सामने वाले के बैंक में ट्रांसफर हो जाता है. हालांकि, ई-रुपया इससे अलग है. इसमें आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती. इसमें पेमेंट दो ई-रुपये वॉलेट के जरिए होती है. साथ ही, इसकी खास बात ये है कि इनसे UPI और QR कोड भी स्कैन किया जा सकता है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

डिजिटल करेंसी को लाने का सबसे बड़ा कारण है, उन जगहों पर कैशलैस पेमेंट की सुविधा देना जहां इंटरनेट सिस्टम कमजोर होता है. इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो गांव के इलाकों में रहते हैं और जहां इंटरनेट सुविधा नहीं होती है. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 14 Oct 2025 05:28 PM (IST)
