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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन

राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन

3 Months Ration In April: अप्रैल में राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा, जिससे हर महीने की लाइन में लगने की परेशानियों से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी. जान लीजिए तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Mar 2026 11:23 AM (IST)
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3 Months Ration In April: देश में करोड़ों की संख्या में राशन कार्ड धारक मौजूद है. जो हर महीने राशन कार्ड पर राशन लेते हैं. लेकिन राशन कार्ड धारकों के लिए इस बार अप्रैल महीना राहत की बड़ी खबर लेकर आया है. महंगाई के दौर में जहां हर घर का बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, वहीं सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है. अब हर महीने राशन लेने की टेंशन कम होने वाली है. 

क्योंकि इस बार एक साथ तीन महीने का राशन दिया जाएगा. इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं. खास बात यह है कि इससे समय की बचत होगी बार-बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और दूर-दराज के लोगों को राहत मिलेगी. जानें कैसे मिलेगा यह फायदा.

अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ

सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत अब पात्र राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन एक ही बार में दिया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि अब हर महीने राशन की दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोग कामकाजी हैं या जिनके लिए हर महीने समय निकालना मुश्किल होता है. उनके लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित होगा. इससे राशन वितरण में भी आसानी आएगी और भीड़ कम होगी. कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी वजह से महीने का राशन नहीं ले पाते. लेकिन इस सिस्टम में उन्हें एक साथ पूरा कोटा मिल जाएगा. जिससे सभी लाभार्थियों को उनका हक  मिलेगा. 

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फेयर प्राइस शॉप से ऐसे मिलेगा राशन

राशन लेने के लिए लाभार्थियों को अपने नजदीकी फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान पर जाना होगा. सरकार की ओर से तय तारीख और समय के अनुसार ही राशन का वितरण किया जाएगा. इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है. अगर तय समय पर पहुंचते हैं तो बिना ज्यादा इंतजार के राशन मिल सकता है. कई जगहों पर डिजिटल सिस्टम और ई-पॉस मशीन के जरिए वितरण किया जा रहा है. जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है. लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड या आधार से जुड़ी जानकारी साथ रखनी चाहिए जिससे किसी तरह की परेशानी न हो. 

दूरदराज के लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो गांवों या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं. वहां हर महीने राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं. अब एक बार में तीन महीने का राशन मिलने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी. इसके साथ ही  इससे बुजुर्गों और महिलाओं को भी राहत मिलेगी जिन्हें बार-बार बाहर जाना मुश्किल होता है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
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