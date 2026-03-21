राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन

3 Months Ration In April: देश में करोड़ों की संख्या में राशन कार्ड धारक मौजूद है. जो हर महीने राशन कार्ड पर राशन लेते हैं. लेकिन राशन कार्ड धारकों के लिए इस बार अप्रैल महीना राहत की बड़ी खबर लेकर आया है. महंगाई के दौर में जहां हर घर का बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, वहीं सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है. अब हर महीने राशन लेने की टेंशन कम होने वाली है.

क्योंकि इस बार एक साथ तीन महीने का राशन दिया जाएगा. इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं. खास बात यह है कि इससे समय की बचत होगी बार-बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और दूर-दराज के लोगों को राहत मिलेगी. जानें कैसे मिलेगा यह फायदा.

अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ

सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत अब पात्र राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन एक ही बार में दिया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि अब हर महीने राशन की दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोग कामकाजी हैं या जिनके लिए हर महीने समय निकालना मुश्किल होता है. उनके लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित होगा. इससे राशन वितरण में भी आसानी आएगी और भीड़ कम होगी. कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी वजह से महीने का राशन नहीं ले पाते. लेकिन इस सिस्टम में उन्हें एक साथ पूरा कोटा मिल जाएगा. जिससे सभी लाभार्थियों को उनका हक मिलेगा.

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फेयर प्राइस शॉप से ऐसे मिलेगा राशन

राशन लेने के लिए लाभार्थियों को अपने नजदीकी फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान पर जाना होगा. सरकार की ओर से तय तारीख और समय के अनुसार ही राशन का वितरण किया जाएगा. इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है. अगर तय समय पर पहुंचते हैं तो बिना ज्यादा इंतजार के राशन मिल सकता है. कई जगहों पर डिजिटल सिस्टम और ई-पॉस मशीन के जरिए वितरण किया जा रहा है. जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है. लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड या आधार से जुड़ी जानकारी साथ रखनी चाहिए जिससे किसी तरह की परेशानी न हो.

दूरदराज के लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो गांवों या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं. वहां हर महीने राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं. अब एक बार में तीन महीने का राशन मिलने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी. इसके साथ ही इससे बुजुर्गों और महिलाओं को भी राहत मिलेगी जिन्हें बार-बार बाहर जाना मुश्किल होता है.

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