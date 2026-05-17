हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, बेसिक सैलरी में DA मिलाने की उठी जोरदार मांग, बदलेगी सैलरी

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, बेसिक सैलरी में DA मिलाने की उठी जोरदार मांग, बदलेगी सैलरी

8th Pay Commission and DA News: 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लागू होने में अभी वक्त है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 17 May 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission News Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं पहले से ही बहुत तेज हैं, लेकिन इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक ऐसी मांग रख दी है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनके महंगाई भत्ते यानी डीए को अब सीधे उनकी बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए.

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ यानी एआईएनपीएसईएफ सहित कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए चल रही परामर्श प्रक्रिया के दौरान यह बड़ी मांग उठाई है. कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है और जीवन यापन की लागत में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए अब महंगाई भत्ते को अलग से देने के बजाय संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा बना देना चाहिए. यानी सीधे शब्दों में कहें, तो कर्मचारी अब DA का बेसिक सैलरी में मर्जर चाहते हैं.

8वें वेतन आयोग पर महामंथन, ग्रेच्युटी, प्रमोशन और पुरानी पेंशन... कैबिनेट सचिव की बैठक में गूंजी कई मांग

आखिर इस मांग के पीछे का गणित क्या है?

बता दें कि अगर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने की इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो इसका सीधा और बड़ा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, उनके अन्य भत्तों, मिलने वाली पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों यानी ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड पर पड़ेगा. जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उसके आधार पर मिलने वाले बाकी तमाम भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.

महंगाई भत्ता होता क्या है. 

महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली वो अतिरिक्त राशि है, जो उन्हें बढ़ती हुई महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दी जाती है. बाजार में सुई से लेकर दवाइयों और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं. इसी महंगाई के असर को कम करने के लिए और कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी बाइंग कैपिसिटी को बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर इसमें सुधार करती है.

Term Insurance: 55 या 80 साल, किस उम्र तक टर्म प्लान लेना है फायदेमंद? ऐसे बचाएं अपनी कमाई

अभी क्या है मौजूदा व्यवस्था?

देश में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है. पहली बढ़ोतरी आमतौर पर जनवरी से और दूसरी जुलाई से प्रभावी होती है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है, वह उनके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से अलग एक कंपोनेंट के रूप में दिया जाता है. लेकिन अब कर्मचारी संगठन इस पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं. उनका साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है जब इस भत्ते को अलग रखने के बजाय सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की नींव बना दिया जाए.

Published at : 17 May 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
DA 8th Pay Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, बेसिक सैलरी में DA मिलाने की उठी जोरदार मांग, बदलेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, बेसिक सैलरी में DA मिलाने की उठी जोरदार मांग, बदलेगी सैलरी
यूटिलिटी
Post Office SCSS: हर साल होगी 246000 की इनकम, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करें पैसा, संवरेगा बुढ़ापा
हर साल होगी 246000 की इनकम, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करें पैसा, संवरेगा बुढ़ापा
यूटिलिटी
SIP vs PPF: 3000 की बचत से बनना है करोड़पति? जानिए SIP और PPF में से कौन 15 साल में कराएगा बंपर कमाई
3000 की बचत से बनना है करोड़पति? जानिए SIP और PPF में से कौन 15 साल में कराएगा बंपर कमाई
यूटिलिटी
Pet Dog Travel News: विदेश यात्रा पर कैसे ले जाएं अपना पालतू जानवर? ये नियम करेंगे आपकी मदद, नोट कर लें
विदेश यात्रा पर कैसे ले जाएं अपना पालतू जानवर? ये नियम करेंगे आपकी मदद, नोट कर लें
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
विश्व
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
ट्रेंडिंग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
ट्रैवल
Hotel Safety Tips: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget