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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहोम लोन के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? जानें CIBIL सुधारने के 5 धांसू तरीके

होम लोन के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? जानें CIBIL सुधारने के 5 धांसू तरीके

Cibil Score: अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे है तो सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहिए. सिबिल स्कोर की वजह से होम लोन रिजेक्ट भी होते हैं. यहां से आप इसे सुधारने के तरीके भी जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 18 May 2026 07:08 AM (IST)
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Cibil Score: जब भी आप अपने सपनों का आशियाना खरीदने निकलते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करता है. जी हां, होम लोन के लिए सिबिल स्कोर का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो आइये इसके बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि सिबिल स्कोर अगर सही न हो और होम लोन रिजेक्ट हो जाए तो इसे जल्द से जल्द कैसे सुधारा जा सकता है. 

सिबिल स्कोर क्या है?
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) देश की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है. इसका काम क्रेडिट कार्ड और लोन के भुगतानों का रिकॉर्ड जुटाने और उसे मेंटेन करना है. इसके आधार पर ये इकाई व्यक्ति सिबिल स्कोर तैयार करती है. सिबिल स्कोर आपके लोन चुकाने के इतिहास का एक 3 अंक का नंबर होता है. ये नंबर बताता है कि आप पैसे उधार लेने और चुकाने में कितने भरोसेमंद हैं और बैंक, संस्थाएं लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले इसी स्कोर को चेक करती हैं. सिबिल स्कोर हमेशा 300 से 900 के बीच ही होता है. बता दें कि 750 या उससे अधिर स्कोर को बेस्ट माना जाता है और इससे लोन या क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है. जिनका क्रेडिट स्कोर 650 से कम होता है, उन्हें काफी परेशानी होती है और बैंक उनसे ज्यादा ब्याज दर भी वसूलते हैं.  

होम लोन के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए?

होम लोन के लिए एक अच्छा CIBIL स्कोर 720 से अधिक होना चाहिए. 

सिबिल स्कोर सुधारने के 5 तरीके- 

1. अगर आपने पहले से कोई भी लोन लिया हुआ है तो अपना ईएमआई समय पर चुकाएं. ईएमआई भुगतान में किसी भी तरह की देरी से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है. सिबिल स्कोर सही करने के लिए ये सबसे जरूरी प्वाइंट है. 

2. कई लोग थोड़े थोड़े समय में बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं. ऐसे में बैंक को लगता है कि व्यक्ति को पैसों की बहुत जरूरत है और वो सिर्फ कर्ज पर ही डिपेंडेंट है. इसे क्रेडिट हंगर कहा जाता है. ऐसी आदत आपके सिबिल स्कोर को खराब करती है. इसलिए बिना जरूरत बार बार लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करने से बचना चाहिए.

3. क्रेडिट कार्ड का बिल भी हमेशा समय पर चुकाएं. अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सिबिल स्कोर पर गहरा असर पड़ता है. इसलिए ये ध्यान रखें कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाएं. इससे ना हो आपको पेनल्टी देनी होगी और सिबिल स्कोर बैलेंस भी रहेगा. 

4. होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन -क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के बीच बैलेंस जरूरी है. सिर्फ पर्सनल लोन या कार्ड पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता. अगर दोनों का बैलेंस बना रहता है तो क्रेडिट स्कोर बेहतर रहता है.

5. अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर वाकई सुधारना चाहते हैं तो साल में कम से कम दो बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपके नाम पर कोई गलत लोन तो नहीं चल रहा है. अगर ऐसा है भी आप समय रहते इसे ठीक करा सकते हैं. 


कैसे चेक करें सिबिल स्कोर?
आप अपना सिबिल स्कोर खुद भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिबिल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर 'Get Free CIBIL Score And Reports' पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना नाम, ईमेल, जन्म तिथि, नंबर, पैन नंबर भरकर अपने सिबिल स्कोर की पूरी जानकारी मिल जाएगी. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 May 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Home Loan Credit Score CIBIL CIBIL Score
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