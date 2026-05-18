बहराइच में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के बहराइच के नानपारा-बहराइच मार्ग पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसने चार परिवारों के घर की खुशियां छीन लीं. यहां के मटेरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और कार की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

ख़बर के मुताबिक बीती रात नानपारा-बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार रोटावेटर और कार के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. ये टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी. जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. हादसे में कार सवार चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

कार और बस में आमने-सामने की टक्कर

हादसे के बाद आसपास के लोग भारी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को एंबुलेंस के ज़रिए मेडिकल कॉलेज भेजा दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताई है.

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पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. वहीं हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा. जिसे पुलिस प्रशासन ने ठीक कराया और यातायात को सुचारू कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि कैसे इतनी भीषण टक्कर हुई.

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