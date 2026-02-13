रेलवे ने बंद कर दीं 2 वंदे भारत ट्रेनें, जानें किन रूट पर लिया गया यह फैसला?

Vande Bharat Express: भारत में 82 रूट्स पर कुल 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. भारत की सेमी हाईस्पीड पहचान बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर राजस्थान से बड़ी अपडेट आई है. तेज रफ्तार, मॉडर्न इंटीरियर और स्मूथ राइड के लिए पसंद की जाने वाली इन ट्रेनों में से दो सेवाएं उत्तर पश्चिम रेलवे ने बंद करने का फैसला किया है.

इस फैसले से उन यात्रियों में परेशानी हुई है. जो शॉर्ट ट्रैवल टाइम और कम्फर्ट के लिए वंदे भारत को प्रायरिटी देते थे. इस रूट पर रेगुलर सफर करने वालों के मन में कई सवाल आ रहे हैं. कब और कौनसे रूट की कैंसिल की हई है यह ट्रेनें. जान लीजिए पूरी जानकारी.

किन रूट्स की ट्रेनें बंद हुई?

नार्थ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 20981/82 उदयपुर सिटी से आगरा कैंट और वापसी वाली वंदे भारत सेवा 15 फरवरी 2026 से बंद रहेगी. वहीं 20979/80 उदयपुर सिटी से जयपुर और वापसी वाली सेवा 14 फरवरी 2026 से ऑपरेशन में नहीं होगी. इन दोनों रूट्स पर वंदे भारत ने कम समय में खास पहचान बनाई थी. उदयपुर, जयपुर और आगरा के बीच तेज कनेक्टिविटी चाहने वाले यात्रियों के लिए इस बदलाव से परेशानी. नियमित यात्रियों को अब दूसरों ट्रेनों और बदले हुए टाइमटेबल के साथ अपनी प्लानिंग बनानी होगी.

किस वजह से लिया गया यह फैसला?

वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन बंद होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों बंद की गई हैं यह ट्रेनें. तो आपको बता दें रेलवे ने आधिकारिक वजह नहीं बताई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन रूट्स पर जरूरत के मुताबिक लोड नहीं मिल पा रहा था.

इसके साथ ही रूट रेशनलाइजेशन और लागत भी नहीं निकल पा रही है. कम यात्री भार होने पर हाई एंड सर्विस चलाना महंगा पड़ता है. तो इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि भविष्य में इस रूट में बदलाव या रीअलाइनमेंट पर काम भी हो सकता है.

नई वंदे भारत शुरू होगी

देश में दो वंदे भारत ट्रेनें बंद की गई हैं. तो वहीं एक और नई वंदे भारत शुरू होंगी. रेलवे की ओर से उदयपुर सिटी से असारवा अहमदाबाद के बीच नई वंदे भारत को मंजूरी मिली है. ट्रेन नंबर 26963 सुबह 6:10 बजे उदयपुर से चलकर 10:25 बजे असारवा पहुंचेगी. वापसी में 26964 शाम 5:45 बजे असारवा से चलकर रात 10:00 बजे उदयपुर आएगी. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान और गुजरात के बीच तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला ऑप्शन मिलेगा.

