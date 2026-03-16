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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस रूट से जा रहे हैं तो जाएं सावधान, 17 से 22 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

इस रूट से जा रहे हैं तो जाएं सावधान, 17 से 22 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

Railways Train Cancelled News: 17 से 22 मार्च के बीच इस रूट पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है. इन दिनों कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. चेक कर लें अपनी ट्रेन का स्टेटस.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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Railways Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे से जुड़ी छोटी सी भी अपडेट यात्रियों के लिए काफी जरूरी हो जाती है. अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. रेलवे प्रशासन कुछ जरूरी कामों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव करने का फैसला लिया है. 

इसके तहत कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. कुछ को आंशिक रूप से चलाया जाएगा. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट और समय में भी बदलाव किया गया है.7 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच अलग अलग दिनों में यह ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना बेहतर रहेगा. जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा–वाड़ा–आद्रा MEMU 17 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 22 मार्च 2026 को पूरी तरह रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68090/68089 आद्रा–मिदनापुर–आद्रा MEMU 17 मार्च, 20 मार्च और 22 मार्च 2026 को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68079/68080 भोजूडीह–चंद्रपुरा–भोजूडीह MEMU 17 मार्च, 20 मार्च और 22 मार्च 2026 को नहीं चलेगी.

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने के साथ कुछ ट्रेनों के रूट में भी परिवर्तन किया है. ऐसे में जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों से सफर की योजना बनाई है, उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. रूट बदलने की वजह से कुछ स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव प्रभावित हो सकता है या समय में भी हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लेना बेहतर रहेगा.

  • ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटानगर–आसनसोल–बराभूम MEMU पैसेंजर 16 मार्च 2026 को अपने पूरे रूट पर नहीं चलेगी. यह ट्रेन केवल आद्रा स्टेशन तक ही संचालित होगी और वहीं से वापस रवाना हो जाएगी. यानी इस दिन आद्रा से आसनसोल के बीच यह ट्रेन नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर–हटिया एक्सप्रेस 18 मार्च 2026 को डायवर्ट रूट से चलाई जाएगी. यह ट्रेन अपने सामान्य मार्ग सीनी–पुरुलिया–कुश्तौर–मुरी की जगह सीनी–गोडबर–मुरी के रास्ते चलेगी. रूट बदलने की वजह से कुछ स्टेशनों पर इसका ठहराव प्रभावित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: जिनके पास पहले से है LPG कनेक्शन, PNG लेने के बाद क्या उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा सिलेंडर? क्या है नया नियम

देरी से चलेंगी यह ट्रेनें

रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों की टाइमिंग में भी टेंपररी बदलाव किया गया है. यानी आने वाले कुछ दिनों में यह ट्रेनें अपने तय समय से थोड़ी देर से चलेंगी. ऐसे में जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में सफर की योजना बनाई है, उन्हें स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन का अपडेट जरूर चेक कर लेना चाहिए. जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 63591 बोकारो स्टील सिटी–आसनसोल MEMU पैसेंजर 16 मार्च से 20 मार्च 2026 तक बोकारो स्टील सिटी से अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से रवाना होगी. 

वहीं ट्रेन नंबर 18020 धनबाद–झाड़ग्राम MEMU एक्सप्रेस भी 16 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च और 22 मार्च 2026 को धनबाद से लगभग एक घंटे देर से चलेगी. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा जानकारी जरूर देख लें, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल का बनवाना है वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा जरूरी?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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