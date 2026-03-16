हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीEid Skincare Tips: ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल

Eid Skincare Tips: ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल

Kitchen Ingredients For Skincare: ईद खुशियों का पर्व है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप इसदिन अपने चेहरे पर नूर लाना चाहती हैं, तो कैसे अपने चेहरे को देसी तरीके से फेशियल कर सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

Home Remedies For Glowing Skin: ईद का त्योहार खुशियों, मेल-मिलाप और खास तैयारियों का समय होता है. नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवान और परिवार के साथ जश्न की तैयारियों के बीच अपने चेहरे की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. हर कोई चाहता है कि ईद के दिन उसका चेहरा साफ, ताजा और चमकदार नजर आए. अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगे पार्लर जाने की जरूरत नहीं है. घर की रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों से ही आप देसी फेशियल शुरू कर सकते हैं, जो त्वचा को प्राकृतिक निखार देने में मदद कर सकते हैं.

कैसे चमका सकते हैं अपना चेहरा?

 Beautykadose ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ टिप्स शेयर की है, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे.  भारतीय घरों में लंबे समय से बेसन, दही और हल्दी का इस्तेमाल त्वचा की सफाई के लिए किया जाता रहा है. बेसन में दही और एक चुटकी हल्दी मिलाकर बनाया गया लेप चेहरे की गंदगी साफ करने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है. इसी तरह कच्चा दूध भी एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है. कॉटन की मदद से इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा पर जमी धूल-मिट्टी और तेल हटाने में मदद मिल सकती है और चेहरा ताजा महसूस करता है.

डेड स्किन हटाने के लिए क्या करें?

चेहरे की डेड स्किन हटाने के लिए हल्का स्क्रब भी जरूरी होता है. इसके लिए कॉफी और शहद का मिश्रण काफी लोकप्रिय घरेलू उपाय माना जाता है. हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करने से त्वचा स्मूद महसूस हो सकती है. इसके अलावा चावल का आटा और टमाटर का गूदा मिलाकर बनाया गया पेस्ट भी त्वचा को हल्के तरीके से एक्सफोलिएट करने में मदद करता है.

 

त्वचा को टोन और फ्रेश रखने के लिए इसका यूज

फेशियल के दौरान त्वचा को टोन और फ्रेश रखने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल भी बहुत आम है. गुलाब जल में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर लगाने से चेहरा तरोताजा महसूस करता है. वहीं एलोवेरा जेल से हल्की मसाज त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकती है. कुछ लोग चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए केले और हल्दी का मास्क भी लगाते हैं. पका हुआ केला त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जबकि हल्दी को पारंपरिक रूप से त्वचा के निखार से जोड़ा जाता है. इसी तरह पपीते और शहद का मिश्रण भी घरों में फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो त्वचा को फ्रेश और ग्लोइंग बनाने में सहायक माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

खानपान का भी रखें ध्यान

हालांकि केवल बाहर से लगाई जाने वाली चीजें ही नहीं, बल्कि खान-पान भी त्वचा की सेहत में अहम भूमिका निभाता है. ताजे फल, हरी सब्जियां, मेवे और पर्याप्त पानी त्वचा को अंदर से न्यूट्रिशन देने में मदद करते हैं. इसलिए ईद की तैयारियों के बीच संतुलित आहार और सही स्किनकेयर रूटीन अपनाने से चेहरे पर नेचुरल नूर लाया जा सकता है. थोड़ा समय खुद की देखभाल के लिए निकालें और इस ईद अपने चेहरे की चमक से त्योहार की खुशियों को और भी खास बना दें.

इसे भी पढ़ें- Sara Tendulkar Skincare Routine: कैसे हर वक्त ग्लो करता है सारा तेंदुलकर का फेस? जान लें उनका हर ब्यूटी सीक्रेट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 16 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Eid Skincare Tips Homemade Facial For Eid Natural Glow For Eid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ब्यूटी
Eid Skincare Tips: ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ब्यूटी
Sara Tendulkar Skincare Routine: कैसे हर वक्त ग्लो करता है सारा तेंदुलकर का फेस? जान लें उनका हर ब्यूटी सीक्रेट
कैसे हर वक्त ग्लो करता है सारा तेंदुलकर का फेस? जान लें उनका हर ब्यूटी सीक्रेट
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
ब्यूटी
Holi Skin Care Tips: होली खेलने से पहले ऐसे तैयार करें अपनी बॉडी, घर से निकलने से पहले करें ये काम
होली खेलने से पहले ऐसे तैयार करें अपनी बॉडी, घर से निकलने से पहले करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
‘मैं मर गया हूं...’, मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का वीडियो आया सामने, जानें बीबी ने क्या कहा?
‘मैं मर गया हूं...’, मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का वीडियो आया सामने, जानें बीबी ने क्या कहा?
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
दिल्ली NCR
LPG Crisis: 'सप्लाई सामान्य है, कालाबाजारी रोकने के लिए...', दिल्ली में LPG संकट के बीच सरकार का बयान
'सप्लाई सामान्य है, कालाबाजारी रोकने के लिए...', दिल्ली में LPG संकट के बीच सरकार का बयान
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget