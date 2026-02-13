हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?

क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?

UPI Payment Rules: सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है अब आम यूज़र्स के लिए UPI ट्रांजेक्शन फ्री नहीं रहेगा. जान लीजिए क्या कहा है सरकार ने इस बात को लेकर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 13 Feb 2026 11:10 AM (IST)
UPI Payment Rules: देश में पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. पहले जहां हर खरीद के लिए लोगों को कैश पेमेंट करना पड़ता था. वहीं अब तमाम लोग ऑनलाइन पेमेंट को अपनाने लगे हैं. बहुत से यूजर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं. यूपीआई से पेमेंट करना काफी आसान होता है. 

लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि यूपीआई पेमेंट करने पर अब चार्ज लगेगा. बहुत से लोग इस बात को लेकर हैरान है कि क्या वाकई ऐसा है. आखिर जान लीजिए क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई. क्या वाकई यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

क्या यूपीआई पेमेंट के लिए चार्ज देना होगा?

सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा. लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सोचना शुरू कर दिया. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. सरकार ने साफ कहा है कि आम यूज़र्स के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेंगे. यह दावा एक अफवाह है और इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है. 

डिजिटल पेमेंट को आसान बनाए रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. किराना, कैब, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट या छोटे खर्च. हर जगह यूपीआई बिना किसी एक्सट्रा शुल्क के इस्तेमाल किया जा सकता है. घबराने की जरूरत नहीं है. क्यूआर स्कैन कीजिए और बेफिक्र होकर पेमेंट कीजिए.

बजट में अलग से प्रावधान

केन्द्र सरकार की ओर से डिजिटल लेनदेन को पहले से ज्यादा और मजबूत करने के लिए बजट 2026-27 में यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी रखी है. यह प्रावधान मर्चेंट डिस्काउंट रेट मॉडल को सपोर्ट करने के लिए है. जिससे कि व्यापारियों पर एक्सट्रा दबाव न पड़े. 

सरकार के इस कदम से यह साफ होता है कि फिलहाल यूपीआई पूरी तरह मुफ्त ही रहेगा. छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और आम ग्राहक बिना चिंता के डिजिटल पेमेंट जारी रख सकते हैं. यूपीआई पहले की तरह सेफ, तेज और बिना किसी चार्ज के मौजूद है. यानी सोशल मीडिया पर चल रही यूपीआई चार्ज की खबर फर्जी है.

Published at : 13 Feb 2026 11:10 AM (IST)
