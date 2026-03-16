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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब

‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में जिस तरह सलमान अली आगा को रन आउट किया गया वो विवादों में है. लिटन दास ने अपने साथी के समर्थन में कहा कि यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 16 Mar 2026 06:29 AM (IST)
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Litton Das Given Sharp Reply On Salman Ali Agha Controversial Run Out: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे मैच में  13 मार्च को हुआ बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मैच के दौरान जिस तरह सलमान अली आगा को रन आउट किया गया, वो विवाद का विषय बन गया है. अब सलमान के रन आउट को लेकर चल रहे विवाद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने तीखा जवाब दिया है. हालांकि, सलमान को खेल के नियमों के तहत आउट दिया गया, लेकिन जिस तरह से इसे मेहदी हसन मिराज ने अंजाम दिया, उस वजह से खेल भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

कैसे रन आउट हुए थे सलमान अली आगा?

पाकिस्तानी पारी के 39वें ओवर में ये घटना हुई जब सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के बीच मजबूत साझेदारी बना रहा था. इस ओवर की चौथी गेंद पर रिजवान ने गेंद को गेंदबाज के दाईं ओर खेला. बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने फॉलो-थ्रू में गेंद को अपने पैर से रोकने की कोशिश की और वो नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा से टकरा गए. गेंद उनके पास रुक गई और आगा क्रीज के बाहर थे. इस दौरान उन्होंने गेंद उठाकर मिराज को लौटाने के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने गेंद उठाई और नॉन-स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर अंडरआर्म फेंककर विकेट पर हिट कर दिया.

मिराज की अपील के बाद ऑन-फील्ड अंपायर तनवीर अहमद ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा. टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद पाया कि सलमान ने अपना बल्ला क्रीज के अंदर नहीं रखा था, जिसके बाद उनको रन आउट करार दे दिया गया. हालांकि, पाकिस्तान ने अंत में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) पद्धति से बांग्लादेश को 128 रन से हराया.

रन आउट पर लिटन दास ने क्या कहा?

लिटन दास डेली स्टार बांग्लादेश से कहा, ‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है. ये एक इंटरनेशनल मैच है. आउट नियमों के तहत है, मुझे किसी भी कोण से नहीं लगता कि खेल भावना से समझौता हुआ है. हर किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन खिलाड़ियों के तौर पर हमें लगा कि आउट तो आउट है.’

रन आउट सलमान अली आगा ने क्या कहा?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा ‘मुझे लगता है कि खेल भावना होनी चाहिए. जो मिराज ने किया वो नियमों के तहत है. अगर उन्हें लगता है कि ये सही है तो सही है. अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अलग करता. मैं खेल भावना के लिए जाता. हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे.’

Published at : 16 Mar 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
PAK Vs BAN Cricket News Salman Ali Agha Mehidy Hasan Miraz Litton Das
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