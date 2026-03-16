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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

UP Weather: यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने सहारनपुर से लेकर लखनऊ और वाराणसी तक तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 16 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम बदल गया है. बारिश की वजह से तापमान में कमी आई हैं और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज सोमवार 16 मार्च को भी प्रदेश के 40 जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी दी गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों पूर्वी और पश्चिमी संभागों में आज भी आसमान में काले बादल छाए रहने का अनुमान हैं. कई इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है. पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं ओले गिरने का भी अलर्ट दिया गया है. जिससे किसानों की फसलों को नुक़सान हो सकता है.

लखनऊ में बारिश के बाद गिरा पारा

राजधानी लखनऊ में आज भी सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है. रविवार को लखनऊ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई हैं. दोपहर बाद धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो गया. लखनऊ में आज सुबह के समय तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बारिश हो सकती हैं. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी बारिश के बाद तापमान में कमी आई है. 

इन जिलों में आज भी ओले गिरने का अलर्ट

यूपी में आज बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा. बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में कई जगहों पर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. 

वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर और संत रविदास नगर में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का यलो अलर्ट दिया गया हैं. 

मंगलवार और बुधवार को मौसम सामान्य रहेगा, कहीं कोई बारिश की संभावना नहीं है लेकिन, 19 मार्च से एक बार फिर से मौसम पलटेगा और अगले तीन दिन तक दोनों संभागों में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं. 21 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश का दौर जारी रहेगा.   

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Published at : 16 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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