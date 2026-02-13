हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीड्रिंक एंड ड्राइव में कटा 15000 का चालान लोक अदालत में कितने में निपटेगा? जान लें नियम

ड्रिंक एंड ड्राइव में कटा 15000 का चालान लोक अदालत में कितने में निपटेगा? जान लें नियम

Drink And Drive Callan: लोक अदालत में ड्रिंक एंड ड्राइव के 15000 रुपये चालान पर कितनी राहत मिल सकती है? क्या होता हैं इसके लिए नियम जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Feb 2026 12:16 PM (IST)
Drink And Drive Callan: लोक अदालत में ड्रिंक एंड ड्राइव के 15000 रुपये चालान पर कितनी राहत मिल सकती है? क्या होता हैं इसके लिए नियम जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

भारत में गाड़ी चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. जो सभी को मानने होते हैं. नियमों के मुताबिक ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर चालान काट दिया जाता है. लेकिन इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं.

1/6
अगर पुलिस की ओर से आपका चालान काट दिया जाता है. तो इसे आप लोक अदालत में कम करवा सकते हैं. मान लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर आपका 15000 रुपये का चालान कट जाता है. तो लोक अदालत में यह कितने में सुलझ सकता है.
अगर पुलिस की ओर से आपका चालान काट दिया जाता है. तो इसे आप लोक अदालत में कम करवा सकते हैं. मान लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर आपका 15000 रुपये का चालान कट जाता है. तो लोक अदालत में यह कितने में सुलझ सकता है.
2/6
तो आपको बता दें ऐसी सिचएशन में केस की सीरियसनेस और आपके पुराने रिकॉर्ड को देखकर रकम में 20 से 50 परसेंट तक की छूट मिल सकती है. लेकिन आखिरी फैसला जज के हाथों में होता है. वहीं तय करता है आपको कितनी छूट मिलनी चाहिए.
तो आपको बता दें ऐसी सिचएशन में केस की सीरियसनेस और आपके पुराने रिकॉर्ड को देखकर रकम में 20 से 50 परसेंट तक की छूट मिल सकती है. लेकिन आखिरी फैसला जज के हाथों में होता है. वहीं तय करता है आपको कितनी छूट मिलनी चाहिए.
Published at : 13 Feb 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Motor Vehicle Act Traffic Challan Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
'मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा', धीरेंद्र शास्त्री के बयान से हलचल तेज
'मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा', धीरेंद्र शास्त्री के बयान से हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
'मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा', धीरेंद्र शास्त्री के बयान से हलचल तेज
'मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा', धीरेंद्र शास्त्री के बयान से हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
साउथ सिनेमा
राम चरण और उपासना ने अपने जुड़वां बच्चों के नाम का किया खुलासा, बेहद ही प्यारा है मतलब भी
राम चरण और उपासना ने अपने जुड़वां बच्चों के नाम का किया खुलासा,जानें मतलब भी
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
यूटिलिटी
क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?
क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?
शिक्षा
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार का जवाब, पांच साल में नहीं हुई कोई घटना
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार का जवाब, पांच साल में नहीं हुई कोई घटना
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget