दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट

रेलवे से मिली जानकारी मुताबिक तीन ट्रेनों को मई तक कैंसिल रखा जाएगा. जबकि कुछ ट्रेनों को इसी अंतराल में शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है. यानी यह ट्रेनें अपने पूरे रूट पर नहीं चलेंगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

देश में रोजाना कई करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, जिनके लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. ऐसे में किसी भी रूट पर छोटा सा बदलाव भी लाखों यात्रियों की योजना पर असर डाल सकता है. अब पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन के काम की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. यह काम ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत चल रहा है. जिसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ ट्रेनों पर पड़ा है.

रेलवे से मिली जानकारी मुताबिक तीन ट्रेनों को मई तक कैंसिल रखा जाएगा. जबकि कुछ ट्रेनों को इसी अंतराल में शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है. यानी यह ट्रेनें अपने पूरे रूट पर नहीं चलेंगी. जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में टिकट बुक कर रखी है. उनके लिए जरूरी है कि वह सफर से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

इन तीन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 02839 शालीमार-पुरी स्पेशल ट्रेन मार्च के महीने में 15, 22, और 29 तारीख को कैंसिल, अप्रैल में 5, 12, 19, और 26 तारीख को कैंसिल तो मई में 3 और 10 तारीख को को कैंसिल रहेंगी.
  • ट्रेन नंबर 02840 पुरी-शालीमार स्पेशल ट्रेन मार्च के महीने में 16, 23 और 30 तारीख को कैंसिल रहेगी. अप्रैल में 6,13, 20 और 27 तारीख को कैंसिल रहेगी. तो मई में 4 और 11 तारीख को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 08012 पुरी-भंजपुर स्पेशल और ट्रेन नंबर  08011 भंजपुर-पुरी स्पेशल भी इन महीनों में अलग-अलग दिनों के लिए कैंसिल रहेंगी.

शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेट रहेंगी यह ट्रेनें

ट्रेन नंबर 22201 सियालदह-पुरी दुरंतो एक्सप्रेस मार्च में 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 तक को शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी. तो अप्रैल 3,4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 और 29 तारीख तक के लिए शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट की गई. तो मई में ट्रेन 1, 4, 6, 8, 11, 13 और 15 तारीख तक को साक्षी गोपाल स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी. 

ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस 15 मार्च से 15 मई तक मालतीपटपुर स्टेशन तक के लिए शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी . तो इन तारीखों पर ट्रेन यहीं से  शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. 

इन ट्रेनों के डिपार्चर/अराइवल बदले गए

इन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. अब यह अपने तय गंतव्य तक नहीं जाएंगी और कुछ ट्रेनें बदले हुए स्टेशन से शुरू या खत्म होंगी. सफर से पहले नया डिपार्चर और अराइवल प्वाइंट जरूर चेक कर लें.

  • ट्रेन नंबर 15643 पुरी-कामाख्या एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 115644 कामाख्या-पुरी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 122202 पुरी-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 115640 कामाख्या-पुरी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 118125 राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 118126 पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 168441 जलेश्वर-पुरी एमइएमयू
  • ट्रेन नंबर 168442 पुरी-जलेश्वर एमइएमयू

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 04 Mar 2026 07:04 AM (IST)
