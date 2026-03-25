हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!

Iran-US War: पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काट सकता है. अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत दुनिया के कई देश मुसीबत में आ जाएंगे.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान में जारी युद्धे के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वह समुद्र के नीचे चलने वाली इंटरनेट केबल्स को काट सकता है? यह कोई अचानक दी गई धमकी नहीं मानी जा रही, बल्कि एक लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. सबसे पहले 28 फरवरी 2026 की घटना को समझना जरूरी है. जैसे ही अमेरिका और इजरायल की एयरस्ट्राइक शुरू हुई, ईरान ने खुद ही अपना इंटरनेट लगभग बंद कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश से बाहर जाने वाला इंटरनेट ट्रैफिक करीब 99 प्रतिशत तक गिर गया. दुनिया हैरान थी कि कोई देश खुद ही अपना इंटरनेट क्यों बंद करेगा, लेकिन यहीं से असली बात समझ आती है.

ईरान के पास अपना एक अलग नेटवर्क है, जिसे National Information Network (NIN) कहा जाता है. यह एक घरेलू इंटरनेट सिस्टम है, जो इस तरह बनाया गया है कि अगर ग्लोबल इंटरनेट बंद भी हो जाए तो देश के अंदर जरूरी सेवाएं चलती रहें. इसमें सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, और जरूरी संचार बिना रुकावट के काम करते रहते हैं.

बाहरी इंटरनेट बंद होने पर ईरान में क्या हुआ?

बाहरी इंटरनेट जब  बंद हुआ तो देश के अंदर चलने वाले नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया. उदाहरण के तौर पर अफ्रानेट जैसे घरेलू नेटवर्क पर ट्रैफिक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया. इसका मतलब यह था कि ईरान पूरी तरह से अंधेरे में नहीं गया, बल्कि उसने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया. यह सिस्टम कोई नया नहीं है. इसकी शुरुआत 2010 के आसपास हुई थी और इसमें हुआवेई जैसी कंपनी की बड़ी भूमिका मानी जाती है. बताया जाता है कि इसी तकनीक के सहारे ईरान ने ऐसा नेटवर्क बनाया, जो बाहर के इंटरनेट से अलग होकर भी काम कर सकता है. अब सवाल आता है कि ईरान दुनिया का इंटरनेट कैसे प्रभावित कर सकता है. दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी केबल्स से चलता है, जिनमें से कई मिडिल ईस्ट के रास्ते गुजरती हैं.

2010 से चल रहा है खेल डिजिटल किले के पीछे चीन का हाथ

ईरान की यह आज़ादी अचानक नहीं मिली है. 2010 में ईरान ने इसका प्लान बनाया था, जिसमें चीन की टेक कंपनी Huawei ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई. एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट हुआवेई-बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसकी लागत $700 मिलियन से $1 बिलियन के बीच है रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध से बचते हुए हुआवेई के उपकरण 24 कंटेनरों में छुपकर ईरान पहुंचाए गए! ईरान के मुख्य टेलीकॉम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब हुआवेई का ही कब्ज़ा है. NIN पूरी तरह से हुआवेई की Deep Packet Inspection (DPI) टेक्नोलॉजी पर निर्भर है. हालांकि NIN पूरी तरह सुरक्षित नहीं. NIN अभी सिर्फ 60 फीसदी ऑपरेशनल है. जुलाई 2025 के युद्ध में ईरान पर 20,000 से ज़्यादा साइबर हमले हुए थे और जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों में बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हुआ था, लेकिन ईरान हर शटडाउन को एक 'रिहर्सल' की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसकी तकनीक पहले से बेहतर हो रही है.

ईरान कब और कहां से काट सकता है इंटरनेट केबल्स?

ईरान की रणनीती बहुत सीधी है. ग्लोबल इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के पानी के नीचे से गुज़रता है.  ईरान इसे दो प्रमुख चोकप्वाइंट्स से निशाना बना सकता है, जो रेड शी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. रेड शी में  17 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं. 2024 में रेड सी में कटी केबल्स को शांति के समय में भी रिपेयर होने में 6 महीने लगे थे. युद्ध क्षेत्र (war zone) में स्पेशल रिपेयर शिप्स (Repair Ships) जा ही नहीं सकतीं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 4 प्रमुख केबल्स हैं. AAE-1, FALCON, Gulf Bridge International और Tata-TGN Gulf. पानी के नीचे naval mines , शिप एंकर या अंडरवाटर सबोटाज के ज़रिए ईरान इन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है. अगर ये केबल्स कटती हैं तो ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनका NIN चालू रहेगा. लेकिन अमेरिका, यूरोप और भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा.

दुनिया के AI के सपने और भारत के लिए खतरे की घंटी

1 मार्च 2026 को ईरानी ड्रोन्स ने UAE और बहरीन में Amazon Web Services (AWS) की तीन सुविधाओं पर हमला किया. यह पहली बार था जब क्लाउड डेटा सेंटर्स को सीधे निशाना बनाया गया. Meta को अपने बड़े केबल प्रोजेक्ट रोकने पड़े हैं. UAE और सऊदी अरब में 2.2 ट्रिलियन डॉलर के 'Stargate UAE' जैसे AI कैंपस अब युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे हैं.

भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी

भारत का लगभग एक-तिहाई वेस्टबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक होर्मुज़ के रास्ते जाता है. अगर केबल कटी तो भारतीय नौसेना के पास तुरंत रिपेयर करने के लिए कोई डेडिकेटेड केबल रिपेयर शिप नहीं है. 3,000 से ₹4,000 करोड़ ( एक मेट्रो स्टेशन से भी कम लागत) के प्रोक्योरमेंट प्रपोज़ल अभी भी ठंडे बस्ते में हैं. 8 प्रति GB का सस्ता इंटरनेट जिस फाइबर से आता है उसके ऊपर का पानी इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है. बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे टेक हब्स को 2008 जैसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत 'ईस्ट-रूट डायवर्सिफिकेशन' (सिंगापुर के रास्ते पैसिफिक केबल्स) पर अपना बैकअप बढ़ाना होगा.

ये भी पढ़ें: Kim Jong-un Statement: जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 25 Mar 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS IN HINDI Strait Of Hormuz Iran Internet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US War: पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!
पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!
विश्व
Iran-US War: युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?
युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?
विश्व
Israel US Iran War Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
विश्व
Kim Jong-un Statement: जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong-un Statement: जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की आंधी से डर गई 'भूत बंगला'! लास्ट मिनट में बदल सकती है अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट?
'धुरंधर 2' की आंधी से डर गई 'भूत बंगला'! बदल सकती है अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट?
इंडिया
LPG Connection Booking: 35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या
35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या
शिक्षा
UP Board: यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
हेल्थ
Walking Speed And Health: आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget