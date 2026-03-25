हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे काउंटर से खरीदा है टिकट तो कहां करा सकते हैं कैंसल, नए नियम में यह कितना आसान?

रेलवे काउंटर से खरीदा है टिकट तो कहां करा सकते हैं कैंसल, नए नियम में यह कितना आसान?

Railways Ticket Cancellation Rules: अब रेलवे ने काउंटर टिकट कैंसिल के नियम आसान कर दिए हैं. यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गई है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

Railways Ticket Cancellation Rules:  देश में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कई ट्रेनें चलाई जाती है. पिछले कुछ समय से रेलवे ने सुविधाओं को भी और बेहतर बनाया है. इसी वजह से भारतीय रेलवे में सफर करना अब पहले से और भी आसान और स्मार्ट हो गया है. 

रेलवे ने अब टिकट कैंसिलेशन के नियम पहले से ज्यादा आसान और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं. चाहे आप आखिरी मिनट में सफर प्लान बदलें या अचानक टिकट कैंसिल करनी पड़े. नए नियमों में इसके लिए कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं. जान लीजिए काउंटर टिकट अब कहां से करवाया जा सकता है कैंसिल. 

PRS काउंटर टिकट अब कहीं से भी कैंसिल

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव कर दिया है. जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी. पहले काउंटर से बुक की गई टिकट को कैंसिल करवाने के लिए आपको उसी स्टेशन जाना पड़ता था जहां से आपने PRS काउंटर से टिकट लिया था. अब यह नियम बदल गया है. किसी भी स्टेशन पर जाकर आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं. 

इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कहीं जाने जाने का प्लान बदल गया या आप किसी अलग शहर से घर लौट रहे हैं. तो आपको टिकट कैंसिल कराने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. यह बदलाव यात्रियों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि अब लंबी लाइन में खड़े होने की टेंशन कम हो जाएगी. 

यह भी पढ़ें: LPG Booking New Rules: 25, 35 और 45... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, टेंशन बढ़ाएगा सरकार का नया नियम

ई-टिकट रिफंड प्रोसेस में बदलाव

ई-टिकट वाले यात्रियों के लिए अब रिफंड प्रोसेस काफी आसान हो गई है. पहले टीडीआर यानी टिकट डिपॉज़िट रिसिप्ट भरना जरूरी होता था. लेकिन नए नियम में यह प्रोसेस खत्म कर दी गई है और अब ऑनलाइन कैंसिलेशन पर रिफंड सीधे आपके खाते में आ जाएगा.

इसका मतलब यह है कि आपको अलग से फॉर्म भरने या कुछ और करने की जरूरत नहीं है. यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आखिरी मिनट में टिकट कैंसिल करते हैं या अचानक प्लान बदलते हैं. अब पैसा तुरंत और ऑटोमैटिक वापस मिल जाएगा. 

टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदले

नए नियमों में कैंसिलेशन चार्ज और समय को लेकर भी बदलाव किया गया है. अगर आप ट्रेन के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं. तो केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा. 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 25% किराया कटेगा और 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा. अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया गया. तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं यूपी के लोग, दो लाख का तोहफा देती है सरकार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Train News Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेलवे काउंटर से खरीदा है टिकट तो कहां करा सकते हैं कैंसल, नए नियम में यह कितना आसान?
रेलवे काउंटर से खरीदा है टिकट तो कहां करा सकते हैं कैंसल, नए नियम में यह कितना आसान?
यूटिलिटी
LPG Booking New Rules: 25, 35 और 45... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, टेंशन बढ़ाएगा सरकार का नया नियम
LPG Booking New Rules: 25, 35 और 45... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, टेंशन बढ़ाएगा सरकार का नया नियम
यूटिलिटी
कितने रुपये में आता है सोलर AC, यह नॉर्मल एसी से महंगा होता है या सस्ता?
कितने रुपये में आता है सोलर AC, यह नॉर्मल एसी से महंगा होता है या सस्ता?
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
इंडिया
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
आईपीएल 2026
Rinku Singh: रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget