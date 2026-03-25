मिडिल ईस्ट युद्ध: पाकिस्तान का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'ट्रंप से बात करने से अच्छा है PM मोदी...'
Israel Iran War: पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले संजय राउत ने कहा कि ट्रंप से बात करने से अच्छा है कि पीएम मोदी विपक्ष से बात करें.
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर आज (25 मार्च) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस पर संजय राउत ने कहा कि हम ये पूछेंगे कि अभी जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमारे भारत देश की भूमिका क्या है? पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है और ट्रंप को कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं. ट्रंप उसका स्वागत भी करता है. ट्रंप से बात करने से अच्छा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के विपक्ष से बात करें. उनको अच्छे सुझाव मिलेंगे.
राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता
बता दें कि पश्चिम एशिया में युद्ध संकट पर चर्चा के लिए सरकार ने शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे.
युद्ध का 26वां दिन
मिडिल ईस्ट में जंग का आज 26वां दिन है. ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की 80वीं खेप दागी है. भीषण तबाही जारी है. इजरायल भी ईरान पर एयरस्ट्राइक कर रहा है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL