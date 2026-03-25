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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमिडिल ईस्ट युद्ध: पाकिस्तान का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'ट्रंप से बात करने से अच्छा है PM मोदी...'

मिडिल ईस्ट युद्ध: पाकिस्तान का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'ट्रंप से बात करने से अच्छा है PM मोदी...'

Israel Iran War: पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले संजय राउत ने कहा कि ट्रंप से बात करने से अच्छा है कि पीएम मोदी विपक्ष से बात करें.

By : सनातन कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 03:39 PM (IST)
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सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर आज (25 मार्च) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस पर संजय राउत ने कहा कि हम ये पूछेंगे कि अभी जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमारे भारत देश की भूमिका क्या है? पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है और ट्रंप को कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं. ट्रंप उसका स्वागत भी करता है. ट्रंप से बात करने से अच्छा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के विपक्ष से बात करें. उनको अच्छे सुझाव मिलेंगे. 

राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता

बता दें कि पश्चिम एशिया में युद्ध संकट पर चर्चा के लिए सरकार ने शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे.

युद्ध का 26वां दिन

मिडिल ईस्ट में जंग का आज 26वां दिन है. ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की 80वीं खेप दागी है. भीषण तबाही जारी है. इजरायल भी ईरान पर एयरस्ट्राइक कर रहा है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Breaking News Abp News ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
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