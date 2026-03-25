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LPG Booking New Rules: देश में एलपीजी गैस को लेकर जो स्थिति चल रही है. वो कई लोगों के लिए उलझन का सबब बन गई है. पहले जहां सिलिंडर बुकिंग की टाइमिंग तय थी. अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिससे हर कनेक्शन वाले को अलग-अलग इंतजार करना होगा. अब लोग यह जानने की कोशिश में हैं कि उनके लिए सिलिंडर कितने दिन बाद बुक होगा और क्या यह नया नियम उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगा.

इस बदलाव के चलते अब लोगों का अगली रिफिल के लिए इंतजार बढ़ा दिया है. जिससे टेंशन और बढ़ गई है. खासकर उन परिवारों के लिए जो सिलिंडर स्टॉक कर के रखते हैं. यह 25 या 45 दिन के नियम किस-किस पर लागू होंगे. जान लीजिए जिससे न हो आपको परेशानी.

25 दिनों में कौन बुक कर पाएगा?

सिंगल बॉटल कनेक्शन वाले लोग 25 दिनों में नया सिलिंडर बुक कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि जिनके पास सिर्फ एक ही सिलिंडर है और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके लिए इंतजार समय कम रखा गया है. तो दो गैस सिलेंडर कनेक्शन वाले लोगों के लिए भी यही लिमिट रखी गई है. यह नियम उन परिवारों के लिए राहत की बात है जो जल्दी सिलिंडर भरवाना चाहते हैं.

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और उनके पास ज्यादा देर के लिए बैकअप नहीं है. सरकार का मकसद यह है कि जरूरतमंदों तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे और किसी को खाली सिलिंडर के साथ परेशान न होना पड़े. इसलिए नार्मल कनेक्शन वाले लोग अब बताए गए तय समय में ही बुकिंग कर सकते हैं

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45 दिनों में कौन बुक कर पाएगा?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ता अब 45 दिनों के बाद ही सिलिंडर बुक कर पाएंगे. इस योजना के तहत गरीब और महिलाओं को लाभ दिया जाता है. इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉकिंग का तरीका थोड़ा अलग रखा गया है. 45 दिन का इंतजार इसलिए तय किया गया है. जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुकावट न आए और सभी लाभार्थियों तक समय पर सिलिंडर पहुंचे.

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