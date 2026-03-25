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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Booking Rules: 25 दिन या 45 दिन... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, क्या है सरकार का नियम?

LPG Booking Rules: 25 दिन या 45 दिन... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, क्या है सरकार का नियम?

LPG Booking New Rules: अब एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल गए हैं. अलग-अलग कनेक्शन पर इंतजार का समय अलग तय हुआ है. जिससे लोगों में कन्फ्यूजन और थोड़ी चिंता बढ़ गई है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 01:21 PM (IST)
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LPG Booking New Rules: देश में एलपीजी गैस को लेकर जो स्थिति चल रही है. वो कई लोगों के लिए उलझन का सबब बन गई है. पहले जहां सिलिंडर बुकिंग की टाइमिंग तय थी. अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिससे हर कनेक्शन वाले को अलग-अलग इंतजार करना होगा. अब लोग यह जानने की कोशिश में हैं कि उनके लिए सिलिंडर कितने दिन बाद बुक होगा और क्या यह नया नियम उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगा. 

इस बदलाव के चलते अब लोगों का अगली रिफिल के लिए इंतजार बढ़ा दिया है. जिससे टेंशन और बढ़ गई है. खासकर उन परिवारों के लिए जो सिलिंडर स्टॉक कर के रखते हैं. यह 25 या 45 दिन के नियम किस-किस पर लागू होंगे. जान लीजिए जिससे न हो आपको परेशानी.

25 दिनों में कौन बुक कर पाएगा?

सिंगल बॉटल कनेक्शन वाले लोग 25 दिनों में नया सिलिंडर बुक कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि जिनके पास सिर्फ एक ही सिलिंडर है और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके लिए इंतजार समय कम रखा गया है. तो दो गैस सिलेंडर कनेक्शन वाले लोगों के लिए भी यही लिमिट रखी गई है. यह नियम उन परिवारों के लिए राहत की बात है जो जल्दी सिलिंडर भरवाना चाहते हैं.

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और उनके पास ज्यादा देर के लिए बैकअप नहीं है. सरकार का मकसद यह है कि जरूरतमंदों तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे और किसी को खाली सिलिंडर के साथ परेशान न होना पड़े. इसलिए नार्मल कनेक्शन वाले लोग अब बताए गए तय समय में ही बुकिंग कर सकते हैं

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45 दिनों में कौन बुक कर पाएगा?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ता अब 45 दिनों के बाद ही सिलिंडर बुक कर पाएंगे. इस योजना के तहत गरीब और महिलाओं को लाभ दिया जाता है. इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉकिंग का तरीका थोड़ा अलग रखा गया है. 45 दिन का इंतजार इसलिए तय किया गया है. जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुकावट न आए और सभी लाभार्थियों तक समय पर सिलिंडर पहुंचे. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Mar 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG 
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