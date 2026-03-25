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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमाता-पिता को परेशान किया तो सैलरी से पैसा काट लेगी इस राज्य की सरकार, जानें नियम

माता-पिता को परेशान किया तो सैलरी से पैसा काट लेगी इस राज्य की सरकार, जानें नियम

तेलंगाना सरकार का नया कानून उन बच्चों पर नकेल कसेगा जो अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं. अब वेतन से कटौती कर सीधे बुजुर्गों को दी जाएगी. इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Mar 2026 01:36 PM (IST)
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समाज की बदलती तस्वीर और रिश्तों में बढ़ती दूरियों के बीच तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो मानवीय संवेदनाओं और कानूनी कड़ाई का अनोखा संगम है. आज के दौर में जब कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को बेसहारा छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हैं, तब सरकार ने उनके वेतन पर सीधे चोट करने का मन बनाया है. यह कानून उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो अपनों की उंगली पकड़कर चलना तो सीख गए, लेकिन वक्त आने पर उन्हीं हाथों को छोड़ दिया. लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है.

तेलंगाना कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'माता-पिता सहायता विधेयक' को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून का सीधा उद्देश्य उन बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बुजुर्गों की उपेक्षा केवल एक पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि एक कानूनी अपराध माना जाएगा. यह कदम राज्य में बढ़ते वृद्धाश्रमों और अकेलेपन से जूझते बुजुर्गों की संख्या को देखते हुए उठाया गया है.

वेतन से कटौती का सख्त नियम

इस नए कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो सरकार उसके वेतन से 15 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये (जो भी कम हो) की कटौती करेगी. यह राशि सीधे उन माता-पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई होगी. सरकार का यह कदम आर्थिक सहायता तो देगा ही, साथ ही उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: UCC In Gujarat: अब तक किन राज्यों में लागू हो चुका यूसीसी कानून, जानें कहां के नियम सबसे सख्त?

कानून के दायरे में निजी और सरकारी क्षेत्र

तेलंगाना सरकार का यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला और साहसिक है, क्योंकि इसमें केवल सरकारी कर्मचारियों को ही शामिल नहीं किया गया है. अब इस कानून के दायरे में निजी क्षेत्र के कर्मचारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी आएंगे. राज्य कैबिनेट का मानना है कि बुजुर्गों की सेवा का कर्तव्य केवल सरकारी नौकरी करने वालों का नहीं, बल्कि समाज के हर तबके का है. निजी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए भी अब अपने बुजुर्गों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है.

कानून का उद्देश्य और बुजुर्गों की उम्मीद

इस कानून का मुख्य लक्ष्य केवल बच्चों की जेब ढीली करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह अहसास दिलाना है कि बुजुर्गों का सम्मान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. अक्सर देखा गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद बच्चे अपने माता-पिता को तंगी और अकेलेपन में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं. अब इस नए विधेयक के लागू होने से बुजुर्गों को कम से कम आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सकेंगे.

यह भी पढ़ें: UCC In Gujarat: गुजरात में पहले से दो शादी कर चुके लोगों का क्या होगा, क्या उन्हें देना होगा जुर्माना?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Telangana Parents Support Bill Revanth Reddy Cabinet Telangana Parents Maintenance Rules
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