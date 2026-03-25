माता-पिता को परेशान किया तो सैलरी से पैसा काट लेगी इस राज्य की सरकार, जानें नियम

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समाज की बदलती तस्वीर और रिश्तों में बढ़ती दूरियों के बीच तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो मानवीय संवेदनाओं और कानूनी कड़ाई का अनोखा संगम है. आज के दौर में जब कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को बेसहारा छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हैं, तब सरकार ने उनके वेतन पर सीधे चोट करने का मन बनाया है. यह कानून उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो अपनों की उंगली पकड़कर चलना तो सीख गए, लेकिन वक्त आने पर उन्हीं हाथों को छोड़ दिया. लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है.

तेलंगाना कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'माता-पिता सहायता विधेयक' को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून का सीधा उद्देश्य उन बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बुजुर्गों की उपेक्षा केवल एक पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि एक कानूनी अपराध माना जाएगा. यह कदम राज्य में बढ़ते वृद्धाश्रमों और अकेलेपन से जूझते बुजुर्गों की संख्या को देखते हुए उठाया गया है.

वेतन से कटौती का सख्त नियम

इस नए कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो सरकार उसके वेतन से 15 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये (जो भी कम हो) की कटौती करेगी. यह राशि सीधे उन माता-पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई होगी. सरकार का यह कदम आर्थिक सहायता तो देगा ही, साथ ही उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं.

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कानून के दायरे में निजी और सरकारी क्षेत्र

तेलंगाना सरकार का यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला और साहसिक है, क्योंकि इसमें केवल सरकारी कर्मचारियों को ही शामिल नहीं किया गया है. अब इस कानून के दायरे में निजी क्षेत्र के कर्मचारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी आएंगे. राज्य कैबिनेट का मानना है कि बुजुर्गों की सेवा का कर्तव्य केवल सरकारी नौकरी करने वालों का नहीं, बल्कि समाज के हर तबके का है. निजी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए भी अब अपने बुजुर्गों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है.

कानून का उद्देश्य और बुजुर्गों की उम्मीद

इस कानून का मुख्य लक्ष्य केवल बच्चों की जेब ढीली करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह अहसास दिलाना है कि बुजुर्गों का सम्मान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. अक्सर देखा गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद बच्चे अपने माता-पिता को तंगी और अकेलेपन में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं. अब इस नए विधेयक के लागू होने से बुजुर्गों को कम से कम आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सकेंगे.

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