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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDBC गैस कनेक्शन है तो कितने दिन बाद बुक होगा LPG सिलेंडर, कितना करना होगा इंतजार

DBC गैस कनेक्शन है तो कितने दिन बाद बुक होगा LPG सिलेंडर, कितना करना होगा इंतजार

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी और अगली बुकिंग के बीच का अंतर अब 25 दिन है. ग्रामीण इलाकों में यह गैप 45 दिन का है. सोशल मीडिया पर किए जा रहे अन्य दावों का सरकार ने खंडन किया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Mar 2026 12:22 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर लगातार भारत में देखने को मिल रहा है. भारत के कई शहरों में ग्राहकों को एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Crisis) को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एलपीजी (LPG GAs Cylinder) की दिक्कतों के बीच गैस कंपनियां बार-बार एलपीजी (LPG GAS Booking) से जुड़े नियमों में बदलाव भी कर रही हैं. ऐसे में एक बार फिर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार ने डीबीसी गैस कनेक्शन धारकों के लिए बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके पास डीबीसी कनेक्शन है सिलेंडर बुकिंग का नया नियम क्या है और इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा.

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डीबीसी कनेक्शन वालों के लिए क्या है नियम 

नियमों के अनुसार, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी और अगली बुकिंग के बीच का अंतर 25 दिन कर दिया गया है. यानी अगर आपके घर आज सिलेंडर डिलीवर हुआ है तो अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. यह नियम उन उपभोक्ताओं के लिए है जो एक कनेक्शन पर दो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनके पास DBC कनेक्शन है. यह समय सीमा पिछली डिलीवरी की तारीख से गिनी जाएगी. 

गैस कंपनियों ने अलग-अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए अलग समय सीमा तय की है. गैस कंपनियों के अनुसार, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा. वहीं सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी 25 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे. 

ओटीपी और ई-केवाईसी भी हुआ जरूरी

नई व्यवस्था के तहत तब गैस सिलेंडर के डिलीवरी के समय ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा ई-केवाईसी पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग रद्द भी की जा सकती है. इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और सही उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचना है. इसके अलावा सरकार की ओर से एक वित्तीय वर्ष में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं. अगर कोई उपभोक्ता इस सीमा को पार करता है तो उसे एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए गैस कंपनी के ऐप या पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, मेहमानों का आना-जाना या किसी आयोजन से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी.

सरकार ने किया नए दावों का खंडन 

सरकार ने गैस बुकिंग के अन्य दावों का खंडन किया है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डीबीसी या एक सिलेंडर कनेक्शन वाले ग्राहकों को बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा. ग्रामीण इलाकों में यह अंतर 45 दिन है. इसके अलावा कोई नया नियम नहीं लाया गया है. सरकार ने कहा है कि 35 दिन में बुकिंग का दावा भ्रामक है. 

 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Mar 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
DBC Gas Connection Rules LPG Booking New Rule Cylinder Booking Gap LPG Delivery Gap Gas Cylinder Booking Rules
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