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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?

एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?

Ethanol Stove: एलपीजी महंगा होने के बीच एथेनॉल चूल्हे नया ऑप्शन बनकर आए हैं. यह खर्च कम करने और किचन बजट संभालने में मदद कर सकते हैं. लेकिन इस्तेमाल से पहले जान लें यह बातें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 02:22 PM (IST)
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Ethanol Stove: मिडिल ईस्ट में जंग के हालात ने दुनिया भर के एनर्जी सेक्टर्स पर असर डाला है. भारत में भी एलपीजी को लेकर सरकार को कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और किचन का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है. ऐसे में लोग अब सस्ते और टिकाऊ ऑप्शन तलाशने लगे हैं. इसी चर्चा में एथेनॉल से चलने वाले चूल्हे तेजी से सामने आए हैं. 

यह न सिर्फ एलपीजी का ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं. बल्कि खर्च और पर्यावरण दोनों के लिहाज से बेहतर बताए जा रहे हैं. एथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है जो गन्ने जैसी फसलों से बनता है. इसलिए इसे रिन्यूएबल भी माना जाता है. अब सवाल यह है कि क्या यह सच में आपके महीने का खर्च कम कर सकता है और क्या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही साबित होगा. 

एथेनॉल चूल्हे का खर्च और बचत

अगर खर्च की बात करें तो एथेनॉल चूल्हे कई मामलों में एलपीजी से सस्ते पड़ सकते हैं. इसमें आपको एक बार में भारी रकम खर्च करके सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं होती. आप जरूरत के हिसाब से फ्यूल खरीद सकते हैं. जिससे खर्च कंट्रोल में रहता है. एथेनॉल की कीमत आमतौर पर एलपीजी के मुकाबले कम रहती है और इसकी खपत भी संतुलित होती है.

खासकर छोटे परिवार या कम कुकिंग वाले घरों में इसका फायदा ज्यादा नजर आता है. इसके अलावा, एथेनॉल चूल्हों की फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक-ठाक होती है. जिससे कम फ्यूल में ज्यादा काम हो जाता है. शुरुआत में चूल्हा खरीदने का खर्च जरूर जुड़ता है. लेकिन लंबे समय में यह खर्च धीरे-धीरे बचत में बदल सकता है.

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एलपीजी के मुकाबले कितना सस्ता?

अगर कीमत के हिसाब से देखें तो एथेनॉल चूल्हे एलपीजी के मुकाबले सस्ते पड़ सकते हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर करीब 915 रुपये के आसपास मिलता है. जो महीने का बड़ा खर्च बन जाता है. वहीं एथेनॉल फ्यूल आप जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं, जिससे एक बार में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते. इसकी प्रति लीटर कीमत कम होती है और खपत भी कंट्रोल में रहती है.

इसलिए धीरे-धीरे कुल खर्च कम हो सकता है. खासकर छोटे परिवारों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. हालांकि एलपीजी तेज फ्लेम और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से अब भी भरोसेमंद है. लेकिन अगर आप खर्च कम करना चाहते हैं तो एथेनॉल एक सस्ता ऑप्शन बन सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Mar 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Ethanol Utility News LPG Cylinder LPG Gas Stove
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