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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026तमिलनाडु में NDA के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय,  इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव

तमिलनाडु में NDA के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय,  इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 25 Mar 2026 04:36 PM (IST)
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तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है.अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) तमिलनाडु में एनडीए की अगुवाई कर रहा है.  23 अप्रैल 2026 को होने वाले तमिलनाडु विधान सभा चुनाव 2026 के लिए सात गठबंधन दलों के साथ सीट-शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

तमिलनाडु में कितनी सीटों पर लड़ेगी BJP?

एनडीए के बीच सीटों को लेकर बने समझौते के अनुसार बीजेपी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. वहीं पट्टाली मक्कल काची (PMK) 18 सीटों पर, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) 11 सीटों पर, तमिल मनीला कांग्रेस (TMC) 5 सीटों पर,  इंधिया जननायक काची (IJK) 2 सीटों पर, तमिलगा मक्कल मुनेत्र कड़गम (TMMK) 1 सीट पर और पुरैची भारतम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी.

AIADMK ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल AIADMK ने 25 मार्च को ही अपने 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इसमें पार्टी प्रमुख के. पलानीस्वामी को सेलम जिले के एडप्पाडी सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया. अन्नाद्रमुक ने अपनी पहली लिस्ट में के. पी. मुनुसामी, डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन समेत पार्टी के बड़े नेताओं के टिकट बरकरार रखे हैं. पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं एस. पी. वेलुमणि एवं पी. थंगामणि को क्रमश: थोंडामुथुर और कुमारापलायम से उम्मीदवार बनाया है.

23 अप्रैल को होगी वोटिंग

भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा. नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होगी, जबकि  4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे. जैसे-जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. गठबंधन, उम्मीदवार चयन और मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी बुधवार (25 मार्च) से अपने चुनाव प्रचार अभियान को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जिससे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई और तेज हो जाएगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार, एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी चेन्नई के मायलापुर विधानसभा क्षेत्र के मांडावेली मार्केट इलाके में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

Published at : 25 Mar 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Tamil Nadu Assembly Election Tamil Nadu Politics Breaking News Abp News Tamil Nadu Assembly Election 2026 Election 2026 AIADMK Bjp PMK Tmc
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