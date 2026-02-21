रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस

Railway Cancelled Trains List: देश में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है. ऐसे में अगर अचानक ट्रेनें रद्द हो जाएं तो यात्रियों की प्लानिंग पूरी तरह गड़बड़ा सकती है. भारतीय रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार रूट की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

कुल 24 ट्रेनें जिनमें कई जोड़ी सेवाएं शामिल हैं, फरवरी 2026 के आखिर से लेकर मार्च की शुरुआत तक कैंसिल रहेंगी. यह फैसला मेंटेनेंस, लाइन ब्लॉक और अन्य तकनीकी कामों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अगर आपने इन तारीखों में यात्रा की योजना बनाई है तो निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

रेलवे ने जिन ट्रेनों को कैंसिल किया है. उसके पीछे वजह ऑपरेशनल और टेक्निकल काम हैं. सर्दियों में कोहरा अक्सर देरी की बड़ी वजह बनता है. लेकिन इस बार ज्यादातर मामलों में मेंटेनेंस, ब्रिज रिपेयर, ट्रैक अपग्रेड और लाइन ब्लॉक जैसे कारण सामने आए हैं. रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सेफ्टी और ट्रेनों की टाइम पर चलाने के लिए जरूरी हैं.

जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा ट्रेनें अपने तय टाइम पर नहीं चल पाएंगी. इसलिए कुछ समय की असुविधा लंबे समय के फायदे के लिए मानी जा रही है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले IRCTC ऐप, आधिकारिक वेबसाइट या 139 हेल्पलाइन नंबर पर अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर चेक कर लें.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर 14111: मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22198: वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12327: हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12328: देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14003: मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14004: नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14523: बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14524: अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस – 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14618: अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15903: डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

