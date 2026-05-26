Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवां वेतन आयोग: कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीदें

नवंबर 2025 में गठन, 2027 मध्य तक सिफारिशें अपेक्षित

1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतन, बकाया राशि जमा होनी शुरू

देरी से सरकारी वित्त और मासिक भत्तों पर पड़ सकता है असर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आठवें वेतन आयोग को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई कर्मचारियों के मन में एक अहम सवाल है कि अगर इसको अमल में नहीं लाया जा सका तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब वेतन, एचआरए और बकाया राशि पर असर डाल सकता है

आठवें वेतन आयोग को लेकर तैयारी चल रही है. देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग लागू होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. सभी को इस नए वेतन आयोग के लागू होने से बड़ी उम्मीदें है. जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, आठवां वेतन आयोग महज एक और रणनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह उनके वेतन, पेंशन और पूरे महीने का घरेलू बजट से जुड़ा हुआ है.

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ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि अगर अनुपालन में उम्मीद से ज्यादा समय लगता है तो क्या होगा? महज छह महीने में ही आयोग के गठन के बाद ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है. जिसमें कर्मचारी न केवल वेतन, पेंशन बदलाव के ब्यौरा पर, बल्कि समय-सीमा की निश्चितता पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं. हालांकि रिवाइस्ड वेतन मिल ही जाएगा, लेकिन देरी के अपने ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

वेतन आयोग पर चल रही चर्चा

दरअसल, आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में इसकी मुमकिन समय सीमा 2027 के मध्य तक है. बात करें आयोग के मौजूदा स्थिति कि तो आयोग अभी अपने सक्रिय चरण में है, जिसमें वह कर्मचारी संघों से बातचीत कर रहा है और उनका फीडबैक ले रहा है.

अंतिम रूप देने से पहले चर्चा कर रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2026 से कारगर हो गया है. इसका मतलब यह कि उस तिथि से बकाया राशि जमा होना शुरू हो गई है. बैंकबाजार के सीईओ अधिल शेट्टी के अनुसार, अंतिम वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करने में समय की अहम भूमिका होगी.

बैंक बाजार के सीईओ शेट्टी ने कहा, "अंतिम वित्तीय प्रभाव को तय करने में समय की अहम भूमिका होगी. उन्होंने आगे कहा, आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और जिसे प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, यानी आखिरी समय सीमा करीब 2027 के बीच तक थी. रिवाइस्ड वेतन 1 जनवरी 2026 से कारगार है, जिसका मतलब बकाया पहले से ही जमा हो रहा है. जिसका देरी का सीधा असर कर्मचारियों और सरकारी वित्त दोनों पर पड़ेगा."

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सरकारी वित्त व्यवस्था पर देरी का क्या असर पड़ेगा?

आठवें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है. बल्कि हर महीने हो देरी से सरकार की रूकी हुई भुगतान राशि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2026 से लागू प्रभावी. इसका मतलब है कि बकाया राशि पिछली वेतन में जमा होती रहेगी.

वेतन बढ़ोतरी के साथ समय की अहमियत

एक चीज और जो बड़ी ही जरूरी है, यह कि आठवें वेतन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस बात पर ध्यान खींच रही है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन समय का वजूद भी उतना ही अहम माना जा रहा है. वही, देरी से कर्मचारियों को सुधारा हुआ मूल वेतन का बकाया मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, हालांकि इससे एचआरए जैसे मासिक भत्तों पर असर पड़ सकता है. साथ ही भुगतान होने पर सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ जाता है. फिलहाल, आयोग की ओर से प्रक्रिया लगातार जारी है और कर्मचारी अगले फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.