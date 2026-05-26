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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGovt Schemes: 5 रुपए में माछ- भात, महिलाओं को हर महीने 3000, इस राज्य ने किए कई बड़े ऐलान, जानें

Govt Schemes: 5 रुपए में माछ- भात, महिलाओं को हर महीने 3000, इस राज्य ने किए कई बड़े ऐलान, जानें

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की नई सुवेंदु सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी है. जिसके तहत महिलाओं, गरीबों और युवाओं को कई सौगात मिलने जा रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 May 2026 07:38 PM (IST)
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West Bengal Schemes: पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही जनता का दिल जीतने की तैयारी कर ली है. सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकार के द्वारा कई योजनाओं पर चर्चा की गई. जिसके बाद अब हाल ही में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद मीडिया बातचीत करते हुए कई घोषणाएं की गईं. इन घोषणाओं में जनता लिए कई योजनाओं की सौगात भी दी गई है.

इन योजनाओं की हुई घोषणा
पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार का मुखिया सुवेंदु सरकार ने अपनी कुर्सी संभालते ही लोगों के दिल में एक अलग जगह बना ली है. उन्होंने इस दौरान कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं. जिनमें:

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अन्नपूर्णा योजना
राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के फॉर्म 27 मई से बंटना शुरू हो जाएंगे. इसके फॉर्म राज्य सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

आयुष विभाग
ये पहले राज्य की चिकित्सा सुविधा का ही हिस्सा था, जिसे अब इससे अलग कर दिया जाने वाला है. यानी कि 'आयुष' विभाग के नाम से ये सुविधा अलग तरह से शुरू होगी, जिसके जरिए स्वास्थ्य विभाग को और भी बेहतर बनाया जाएगा.

शराब बैन
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी.

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गरीबों के लिए विशेष कैंटीन योजना
तो वहीं सरकार ने एक योजना और बनाई है जिसके तहत अब गरीबों को महज 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा. राज्य में ऐसी 400 कैंटीन खोली जाएंगी, जिसमें 5 रुपये में माछली- चावल लोगों को खिलाया जाएगा. ये योजना खासतौर से गरीब तबके के लोगों के लिए है.

इन योजनाओं की घोषणा से पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों के बीच भी खुशी का माहौल है. 

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Published at : 26 May 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Govt Schemes WEST BENGAL NEWS West Bengal Schemes Annapurna Yojana
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