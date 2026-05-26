DU student Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कई बार छात्र अपने टीचर या प्रोफेसर से परेशान होकर वीडियो शेयर करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक छात्रा कैमरे के सामने रोते हुए अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और एचओडी पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है. छात्रा का दावा है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, धमकियां दी गई और इंस्टाग्राम पर डाले गए वीडियो हटाने का दबाव बनाया गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम और छात्र सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में छात्रा खुद को डीयू की स्टूडेंट बताते हुए कहती है कि कुछ दिन पहले उसने एक प्रोफेसर के खिलाफ इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी. इसके बाद विभाग के एचओडी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कथित तौर पर वीडियो डिलीट करने के लिए कहा. छात्रा वीडियो में रोते हुए कहती है कि उसे कहा गया तुम यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा हिस्सा हो, हम तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं. छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया और उस पर प्रोफेसर के कमरे में जाकर बात करने का दबाव बनाया गया.

हालांकि, छात्र ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी के सामने भीख नहीं मांगेगी और उसने अपने दम पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है. वीडियो में छात्रा इमोशनल नजर आती है. वह लोगों से वीडियो शेयर करने की अपील करते हुए कहती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सच है और वह अपने वीडियो डिलीट नहीं करेगी. छात्रा का कहना है कि सच कभी किसी से नहीं डरता. इसके बाद छात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग कई अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

डीयू छात्रा का यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने छात्रा के समर्थन में कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा प्लीज सपोर्ट दिस सिस्टर एंड अरेस्ट द प्रोफेसर वहीं दूसरे यूजर ने लिखा सच्चाई के रास्ते पर हो, डरना मत आखिर जीत सच की ही होती है. एक अन्य यूजर ने लिखा बहुत शर्मनाक, प्रोफेसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप सही है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.

एक यूजर ने लिखा प्रोफेसर और एचओडी का नाम सार्वजनिक होना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब छात्राएं कॉलेज में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही. यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर कॉलेज कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षक-छात्र संबंध और मानसिक दबाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा शुरू हो गई है. वहीं लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया ऐसे प्रोफेसर को चप्पलों से मारो.

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