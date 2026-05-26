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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का बड़ा निशान? इसका सही मतलब नहीं जानते होंगे आप

Train News: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का बड़ा निशान? इसका सही मतलब नहीं जानते होंगे आप

X Sign: आप में से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बने 'X' निशान का असल में मतलब क्या होता है. नहीं दिखाई देने पर क्या किसी तरह की कोई अनहोनी को माना जाता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 09:38 PM (IST)
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  • रात में निशान पर चमकने वाला पदार्थ और लाल बत्ती होती है।

Indian Railways X Sign: आपमें से ज्यादातर लोगों ने ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे बने बड़े से आकार में 'X' का निशान तो जरूर देखा होगा, कहीं न कहीं ये भी सोचा होगा कि आखिर इस निशान का मतलब क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है? यह सिर्फ कोई साधारण डिजाइन नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक माना जाता है. आपके इन्हीं सवालों का जवाब हमारी इस खबर में देखने को मिलेगा. 

आखिर क्यों बनाया जाता है 'X' का निशान?

जानकारी के मुताबिक, यह निशान खास तौर से रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ स्टेशन मास्टर और रेल क्रॉसिंग पर तैनात कर्मियों के लिए एक चेतावनी की तरह काम करता है. जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है, तो वहां मौजूद कर्मचारी आखिरी डिब्बे पर इस 'X' के निशान को तुरंत देख लेता है. इसके अलावा, निशान देखने का मतलब यह है कि ट्रेन बिना किसी परेशानी के यात्रियों के साथ आगे निकल चुकी है और उसके कोई भी डिब्बे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. 

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निशान नहीं दिखने पर माना जाता है कोई बड़ा खतरा? 

इतना ही नहीं, अगर किसी स्टेशन से ट्रेन गुजर जाती है लेकिन, स्टेशन मास्टर को निशान नहीं दिखाई देता है तो, वह बिना देरी के यह समझाता है किसी तरह की कोई बड़ी घटना या फिर अनहोनी हुई है. रेलवे के कंट्रोल रूम और आगे-पीछे के स्टेशनों को तुरंत सूचित किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द किसी तरह के बड़े हादसे को टाला जा सके और छूटे हुए डिब्बों से टकराने से बचने की चेतावनी भी दी जाती है. 

रात के समय कैसे की जाती है सुरक्षा की व्यवस्था?

हांलाकि,  दिन के समय में तो निशान आसानी से दिखाई देता है, लेकिन रात में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग दो खास तरह के तकनीकों को अपनाता है. जिसमें पहला, इस निशान पर विशेष चमकने वाला पदार्थ लगाया जाता है, ताकि रोशनी पड़ते ही इसकी चमक दिखाई दे सके. 

दूसरा, इसके ठीक नीचे एक लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है, जो बार-बार जलती रहती है, इससे अंधेरे या घने कोहरे में भी कर्मचारियों को दूर से ही पता चल जाता है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है. 

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Published at : 26 May 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cross Sign
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