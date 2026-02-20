हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकश्मीर घाटी को मिलेगी एक और हाई-स्पीड ट्रेन, जम्मू-श्रीनगर रूट पर जल्द दौड़ेगी नई वंदे भारत

कश्मीर घाटी को मिलेगी एक और हाई-स्पीड ट्रेन, जम्मू-श्रीनगर रूट पर जल्द दौड़ेगी नई वंदे भारत

Jammu-Srinagar Vande Bharat: जम्मू-श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है. स्टेशन अपग्रेड और तैयारियों के बाद जल्द हाई-स्पीड सेवा शुरू होगी. जिससे सफर तेज और ज्यादा सुविधाजनक बनेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Feb 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

Jammu-Srinagar Vande Bharat: देश में कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जिनसे सफर कम समय में और ज्यादा सुविधा के साथ पूरा हो जाता है. अब इसी कड़ी में कश्मीर घाटी को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. जम्मू से श्रीनगर के बीच जल्द नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ती नजर आएगी.

रेलवे ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. अब बस रेलवे बोर्ड की आखिरी मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही आधिकारिक तारीख का ऐलान किया जाएगा. इससे जम्मू-श्रीनगर रूट पर यात्रा पहले से ज्यादा तेज, आरामदायक और आधुनिक हो जाएगी. चलिए आपको बताते हैं क्या होगी जम्मू से श्रीनगर जाने वाली वंद भारत की पूरी जानकारी.

कब शुरू होगी ट्रेन?

6 जून 2025 को कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी. अब जल्द ही जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहा रिडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम लगभग पूरा हो चुका है. यही वजह थी कि अब तक वंदे भारत ट्रेन कटरा से चलाई जा रही थी. पिछले साल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना शुरू होने के बाद से ही जम्मू से ट्रेन चलाने की योजना थी. लेकिन स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन काम के चलते देरी हुई. 

अब सभी जरूरी तकनीकी और ऑपरेशनल इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. जम्मू डिवीजन ने ट्रेन संचालन के लिए अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है. उम्मीद है कि मार्च से यह सेवा शुरू हो सकती है. हालांकि अंतिम तारीख बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तय होगी.

यह होगी ट्रेन की टाइमिंग

वंदे भारत एक्सप्रेस की श्रीनगर-कटरा सेवा के बाद अब 23 फरवरी 2026 से श्रीनगर-जम्मू रूट पर नई वंदेभारत ट्रेन शुरू होने जा रही है. आज इसका शेड्यूल जारी किया गया. ट्रेन 26402 श्रीनगर से दोपहर 2:00 बजे रवाना होकर शाम 6:50 बजे जम्मू पहुंचेगी और यह हफ्ते में 6 दिन चलेगी. मंगलवार को अवकाश रहेगा.  ट्रेन 26404 सुबह 8:00 बजे श्रीनगर से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे जम्मू पहुंचेगी, बुधवार को छुट्टी रहेगी. 

यह भी पढ़ें: हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?

जम्मू से ट्रेन 26401 सुबह 6:20 बजे रवाना होकर 11:10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी. मंगलवार को नहीं चलेगी. जबकि ट्रेन 26403 दोपहर 1:02 बजे जम्मू से चलकर शाम 6:00 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और बुधवार को नहीं चलेगी. नई सेवा को लेकर उत्साह साफ दिख रहा है. लेकिन स्थानीय यात्रियों की मांग है कि फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए जिससे नाॅन-टूरिस्ट यात्रियों को भी आसानी से टिकट मिल सके. 

यह भी पढ़ें: DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस

Published at : 20 Feb 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Jammu-Srinagar Vande Bharat Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कश्मीर घाटी को मिलेगी एक और हाई-स्पीड ट्रेन, जम्मू-श्रीनगर रूट पर जल्द दौड़ेगी नई वंदे भारत
कश्मीर घाटी को मिलेगी एक और हाई-स्पीड ट्रेन, जम्मू-श्रीनगर रूट पर जल्द दौड़ेगी नई वंदे भारत
यूटिलिटी
इमरजेंसी में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम?
इमरजेंसी में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी, कहा- राहुल गांधी के आवास पर
'ब्रेनलेस है कांग्रेस, राहुल गांधी के आवास पर...', AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'मेहमानों के सामने ऐसा...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'कोई और जगह चुन लेते'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget