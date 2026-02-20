कश्मीर घाटी को मिलेगी एक और हाई-स्पीड ट्रेन, जम्मू-श्रीनगर रूट पर जल्द दौड़ेगी नई वंदे भारत
Jammu-Srinagar Vande Bharat: जम्मू-श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है. स्टेशन अपग्रेड और तैयारियों के बाद जल्द हाई-स्पीड सेवा शुरू होगी. जिससे सफर तेज और ज्यादा सुविधाजनक बनेगा.
Jammu-Srinagar Vande Bharat: देश में कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जिनसे सफर कम समय में और ज्यादा सुविधा के साथ पूरा हो जाता है. अब इसी कड़ी में कश्मीर घाटी को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. जम्मू से श्रीनगर के बीच जल्द नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ती नजर आएगी.
रेलवे ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. अब बस रेलवे बोर्ड की आखिरी मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही आधिकारिक तारीख का ऐलान किया जाएगा. इससे जम्मू-श्रीनगर रूट पर यात्रा पहले से ज्यादा तेज, आरामदायक और आधुनिक हो जाएगी. चलिए आपको बताते हैं क्या होगी जम्मू से श्रीनगर जाने वाली वंद भारत की पूरी जानकारी.
कब शुरू होगी ट्रेन?
6 जून 2025 को कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी. अब जल्द ही जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहा रिडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम लगभग पूरा हो चुका है. यही वजह थी कि अब तक वंदे भारत ट्रेन कटरा से चलाई जा रही थी. पिछले साल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना शुरू होने के बाद से ही जम्मू से ट्रेन चलाने की योजना थी. लेकिन स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन काम के चलते देरी हुई.
अब सभी जरूरी तकनीकी और ऑपरेशनल इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. जम्मू डिवीजन ने ट्रेन संचालन के लिए अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है. उम्मीद है कि मार्च से यह सेवा शुरू हो सकती है. हालांकि अंतिम तारीख बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तय होगी.
यह होगी ट्रेन की टाइमिंग
वंदे भारत एक्सप्रेस की श्रीनगर-कटरा सेवा के बाद अब 23 फरवरी 2026 से श्रीनगर-जम्मू रूट पर नई वंदेभारत ट्रेन शुरू होने जा रही है. आज इसका शेड्यूल जारी किया गया. ट्रेन 26402 श्रीनगर से दोपहर 2:00 बजे रवाना होकर शाम 6:50 बजे जम्मू पहुंचेगी और यह हफ्ते में 6 दिन चलेगी. मंगलवार को अवकाश रहेगा. ट्रेन 26404 सुबह 8:00 बजे श्रीनगर से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे जम्मू पहुंचेगी, बुधवार को छुट्टी रहेगी.
जम्मू से ट्रेन 26401 सुबह 6:20 बजे रवाना होकर 11:10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी. मंगलवार को नहीं चलेगी. जबकि ट्रेन 26403 दोपहर 1:02 बजे जम्मू से चलकर शाम 6:00 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और बुधवार को नहीं चलेगी. नई सेवा को लेकर उत्साह साफ दिख रहा है. लेकिन स्थानीय यात्रियों की मांग है कि फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए जिससे नाॅन-टूरिस्ट यात्रियों को भी आसानी से टिकट मिल सके.
