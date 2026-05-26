Do not carry these things in bag: देशभर में चिलचिलाती गर्मी का कहर लगातार जारी है. इस समय तापमान जहां 40 डिग्री के पार हो चुका है, वहीं सफर करने से बंद ट्रैवल बैग के अंदर का तापमान भी किसी गर्म लोहे जैसा ही होगा. इस भीषण गर्मी में हवा की कमी की वजह से बैग में रखे कुछ सामना कभी भी बम की तरह फट सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन से 3 सामान है जिन्हें आपको गर्मी में यात्रा करने के दौरान बैग में कभी भी नहीं रखना चाहिए.

1. पावर बैंक

पावर बैंक के अंदर लिथियम-आयन बैटरी होती है, जो बंद बैग की तेजी गर्मी की वजह से बैटरी के अंदर रासायनिक दबाव बढ़ने लगता है, जिसे बैटरी न सिर्फ फूल जाती है बल्कि कभी भी फट सकती है. इसलिए जब भी गर्मी में यात्रा करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ बैग में पावर बैंक को भूलकर भी रखें नहीं तो तुरंत आग भी लग सकती है.

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2. डियोड्रेंट और बॉडी स्प्रे

परफ्यूम और डियोड्रेंट की मेटल कैन के अंदर भारी मात्रा में गैस मौजूद होती है. विज्ञान के नियम के मुताबिक, तापमान बढ़ने पर कैन के अंदर की गैस तेजी से फैलने की कोशिश करती है औप तेज गर्मी से कैन के अंदर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह किसी बम की तरह फट सकती है, जो सफर करने के दौरान आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है.

3. पॉकेट लाइटर

और सबसे आखिरी में सस्ते प्लास्टिक के पॉकेट लाइटर के अंदर ज्वलनशील ब्यूटेन गैस की भारी मात्रा पाई जाती है. जो बैग की गर्मी से प्लास्टिक का ढांचा आसानी से पिघल सकता है. इसके अलावा, प्लास्टिक पिघलते ही गैस लीक होने लगती है और सफर के दौरान बैग में भीषण आग की भी लग सकती है.

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सामान ले जाना जरूरी हो तो क्या करें?

अगर ये सारे सामान आपको ले जाना जरूरी है, तो पावर बैंक और डियोड्रेंट को कपड़ों में रखने के बजाय किसी बाहरी जालीदार जेब में रखें. ध्यान दें कि सफर करते समय ट्रैवल बैग को बस, ट्रेन या कार की खिड़की के पास तेजी धूप में भूलकर भी न रखें. बैग में रखने से पहले मोबाइल और पावर बैंक जैसे गैजेट्स को पूरी तरह से बंद करके रखें.