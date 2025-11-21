हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन की टिकट कर ली है बुक तो थोड़ा रुक जाइए, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें

ट्रेन की टिकट कर ली है बुक तो थोड़ा रुक जाइए, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें

Train Cancelled News: अगर अगले कुछ दिन में कहीं जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली है. तो जरा ठहर जाइए क्योंकि रेलवे ने एहितयातन इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और सर्दियां शुरू होते ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी वापस सामने आ जाती है. उत्तर बिहार से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने लगा है. रात से सुबह तक ट्रैक पर ऐसी धुंध रहती है कि ट्रेनें घंटे-घंटे देर से चल रही हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर, अंबाला और आसपास चलने वाली कुल 24 ट्रेनें तीन महीने के लिए कैंसिल कर दी गई हैं. यह रोक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी. इससे लाखों यात्रियों की यात्रा प्लानिंग पर सीधे असर पड़ेगा.

अगले कुछ महीनों तक कैंसिल ये ट्रेनें

देश में रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षा मैनेज करना सबसे पेचीदा काम बन जाता है. सर्दियों में विजिबिलिटी गिरते ही न सिग्नल ठीक से दिखते हैं, न ट्रैक का आगे का हिस्सा समझ आता है. यही वजह है कि हादसे का जोखिम बढ़ जाता है. इसी खतरे से बचने के लिए लंबे रूट वाली कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. रेलवे का मानना है कि इस कदम से नेटवर्क पर भीड़ कम होगी और बाकी ट्रेनें ज्यादा नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से चलाई जा सकेंगी.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्स. 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. 07 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसि
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसि
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 06 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: डॉक्टरी करने के लिए कैसे मिलता है रजिस्ट्रेशन, कहां करना होता है अप्लाई?

  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? कहीं आपकी ही तो गलती नहीं

  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 03 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: रूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें

Published at : 21 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget