ट्रेन की टिकट कर ली है बुक तो थोड़ा रुक जाइए, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें

Train Cancelled News: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और सर्दियां शुरू होते ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी वापस सामने आ जाती है. उत्तर बिहार से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने लगा है. रात से सुबह तक ट्रैक पर ऐसी धुंध रहती है कि ट्रेनें घंटे-घंटे देर से चल रही हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर, अंबाला और आसपास चलने वाली कुल 24 ट्रेनें तीन महीने के लिए कैंसिल कर दी गई हैं. यह रोक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी. इससे लाखों यात्रियों की यात्रा प्लानिंग पर सीधे असर पड़ेगा.

अगले कुछ महीनों तक कैंसिल ये ट्रेनें

देश में रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षा मैनेज करना सबसे पेचीदा काम बन जाता है. सर्दियों में विजिबिलिटी गिरते ही न सिग्नल ठीक से दिखते हैं, न ट्रैक का आगे का हिस्सा समझ आता है. यही वजह है कि हादसे का जोखिम बढ़ जाता है. इसी खतरे से बचने के लिए लंबे रूट वाली कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. रेलवे का मानना है कि इस कदम से नेटवर्क पर भीड़ कम होगी और बाकी ट्रेनें ज्यादा नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से चलाई जा सकेंगी.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्स. 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. 07 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसि

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसि

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 06 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 03 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

