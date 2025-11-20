हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? कहीं आपकी ही तो गलती नहीं

Charger Using Tips: चार्जर जल्दी खराब क्यों होता है. आपकी इन आदतों की वजह से चार्जर लंबे समय तक नहीं चल पाता. जान लीजिए अपने काम की बात जिससे लंबा चलेगा चार्जर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Charger Using Tips: आजकल अगर आप अच्छा सा फोन खरीदें तो उसके साथ कंपनियां चार्जर नहीं देती हैं. लोगों को अलग से चार्ज परचेज करना पड़ता है. एक तो अलग से चार्जर खरीदो और कई बार चार्जर कुछ ही महीनों में जवाब दे देता है. कई बार लोगों लगता है कि लो क्वालिटी वजह से चार्जर खराब हो जाता है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. 

कई बार हमारी कुछ आदतें होती हैं चार्जर को इस्तेमाल करने को लेकर जिस वजह से चार्जर खराब हो जाता है. चार्जर खराब होने के बाद नया चार्जर खरीदना आपका खर्च बढ़ा देता है. इसीलिए बेहतर है आप चार्जर का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें. जिससे फालतू का खर्चा ना बढ़े. चलिए आपको बताते हैं कौनसी गलतियां है जिनपर ध्यान देने की जरूरत है. 

इस चीज से चार्जर कमजोर होता है

चार्जर का इस्तेमाल करते वक्त सबसे आम गलती यही है कि बैटरी थोड़ी भी कम हुई नहीं कि फोन को चार्जिंग पर लगा दिया. ऐसा बार-बार करने से बैटरी भी परेशान होती है और चार्जर पर लगातार दबाव पड़ता रहता है. कई लोग घर से निकलने से पहले फोन को पूरा भरकर रखना चाहते हैं. और बैटरी भले ही 40 या 50 प्रतिशत हो. 

फिर भी चार्ज लगा देते हैं. यह आदत लंबी चाल नहीं चलती. इसके साथ ही लोग रात भर फोन चार्ज पर छोड़ देते हैं. पूरा भरने के बाद भी चार्जर बार-बार कट-कनेक्ट होता रहता ह. जिससे उसकी सर्किट जल्दी खराब हो जाती है. बेहतर है कि बैटरी काफी कम हो तब ही फोन चार्ज करें और रात भर चार्ज पर छोड़ने से बचें.

इस बात को नजरअंदाज करते हैं लोग

बहुत से लोग अपने चार्जर को लेकर लापरवाह रहते हैं. तार कट रही है तो भी ऐसे ही इस्तेमाल, प्लग आधा लगा हुआ है. सॉकेट में चार्जर बिना जरूरत के पूरे दिन फंसा रहता है. सफर करते वक्त तार को मोड़कर बैग में ठूंस दिया जाता है. ऐसे में चार्जर की वायरिंग धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और कभी भी समस्या दे सकती है. 

इसके अलावा लोग कई बार अपना चार्जर दूसरों को दे देते हैं. हर फोन की पावर की जरूरत अलग होती है और गलत मैच होने पर चार्जर पर दबाव बढ़ जाता है. जिससे खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए अगर चार्जर को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो अपनी इन गलितयों को सुधारें.

Published at : 20 Nov 2025 05:27 PM (IST)
