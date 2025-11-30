ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी मिलेंगे कंबल-तकिया और चादर, यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपये

Bedroll Facility In Sleeper: ट्रेन में एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब तक तकिया, कंबल और चादर की सुविधा मिलती है. लेकिन अब यही सुविधा स्लीपर में सफर करने वाले पैसेंजर्स को भी मिलेगी. यह बदलाव उन यात्रियों के लिए खास है जिन्हें अब अपना बेडरोल साथ ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेलवे स्लीपर क्लास में भी साफ-सुथरे और रेडी-टू-यूज बेडरोल उपलब्ध कराने जा रहा है.

यह सर्विस ऑन-डिमांड मॉडल पर होगी यानी जिसे जरूरत होगी वह यात्री पैसे देकर बेडशीट, तकिया या पूरा बेडरोल सेट ले सकेगा. सोशल मीडिया पर भी रेलवे के इस फैसले की काफी चर्चा है क्योंकि इससे स्लीपर क्लास की यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएगी. स्लीपर कोच में इस सुविधा के लिए यात्रियों को कितने पैसे देने होंगे चलिए आपको बताते हैं.

कब से मिलेगी यह सुविधा?

अब तक ट्रेनों के एसी कोचों में मिलने वाली बेडरोल की सुविधा. अब स्लीपर कोच में भी मिलेगी. दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हो रही है. दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिविजन ने 1 जनवरी 2026 से चुनिंदा ट्रेनों में स्लीपर क्लास के लिए ऑन-डिमांड बेडरोल सुविधा लागू करने की घोषणा की है. यह बेडरोल पूरी तरह सैनिटाइज्ड और तुरंत इस्तेमाल करने योग्य होगा. इसे लेने के लिए यात्री को रिक्वेस्ट करनी होगी और फिर एक तय चार्ज चुकाकर बेडरोल मिल जाएगा.

रेलवे ने 2023-24 में NINFRIS स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट से शुरू किया गया था. उस समय यात्रियों ने इस सर्विस को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स दिया. जिसके बाद रेलवे ने इसे स्थाई रूप से लागू करने का फैसला लिया. दक्षिण रेलवे का मानना है कि यह सुविधा खासकर रात की यात्राओं में स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को बड़ा आराम देगी.

बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

स्लीपर कोच में सफर करने वाले कई यात्रियों के पास एसी कोच का किराया देने की क्षमता नहीं होती या फिर अचानक यात्रा पड़ जाने पर उन्हें स्लीपर में सफर करना पड़ता है. ऐसे में ठंड के मौसम में चादर और तकिये न होने से उन्हें परेशानी होती थी. ज्यादातर यात्री अपना बेडरोल साथ ले जाते थे. जिससे उनका सामान भारी हो जाता था और सफर थोड़ा असुविधाजनक बन जाता था. अब रेलवे की नई सुविधा के बाद यात्री आसानी से पैसे देकर कंबल, चादर और तकिया ले सकेंगे. इससे न सिर्फ उनका लगेज हल्का रहेगा बल्कि यात्रा के दौरान आराम भी बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी

कितना चुकाना होगा चार्ज?

इस सुविधा को लेने वाले यात्रियों को बेडरोल के लिए एक चार्ज देना होगा. रेलवे ने इसकी कीमत काफी कम रखी है.जिससे कोई भी यात्री जरूरत पड़ने पर आसानी से ले सके. यात्री चाहे तो सिर्फ चादर ले सकते हैं, सिर्फ तकिया ले सकते हैं या पूरा सेट भी चुन सकते हैं. इसके लिए ट्रेन स्टाफ से कहना होगा. इसके बाद वह पैक्ड, साफ-सुथरा बेडरोल आपको मुहैया करवा देंगे. चार्ज की बात करें तो एक बेडशीट के लिए 20 रुपये एक तकिया और तकिया कवर के लिए 30 रुपये तो वहीं बेडशीट, एक तकिया और तकिया कवर: 50 रुपये देने होंगे.

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड में कितनी बार अपडेट करा सकते हैं जन्मतिथि और एड्रेस, जान लें नियम

इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा

ट्रेन नंबर 12671/12672 नीलगिरि सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12685/12686 मंगलूरू सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 16179/16180 मनारगुड़ी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20605/20606 तिरुचेंदूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22651/22652 पालघाट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20681/20682 सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22657/22658 तांबरम–नागरकोइल सुपरफास्ट

ट्रेन नंबर 12695/12696 तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22639/22640 अलेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 16159/16160 मंगलूरू एक्सप्रेस

यह भी पढ़ें: दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात