पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी

Room Heater Buying Tips: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और ठंड अब ऐसे बढ़ रही है कि घर के अंदर भी गर्म कपड़े काफी नहीं लग रहे. यही वजह है कि लोग रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं. लेकिन पहली बार लेने वालों के सामने दिक्कत यह आती है कि मार्केट में इतने तरह के हीटर हैं कि समझ नहीं आता कौन सा मॉडल सही रहेगा.

बात सिर्फ गर्मी देने की नहीं है. बल्कि बिजली का खर्च, सुरक्षा फीचर्स, कमरे का साइज और मशीन की लाइफ भी उतनी ही जरूरी है. अगर बिना सोचे-समझे कोई भी हीटर उठा लिया तो बाद में या तो गर्मी कम मिलेगी या बिजली का बिल परेशान करेगा. यहां वही पांच बातें हैं जिन्हें चेक कर लें तो पैसे भी बचेंगे और सही हीटर भी मिल जाएगा.

हीटर की पावर और कमरे का साइज

सबसे पहले कमरे के साइज के हिसाब से हीटर चुनना जरूरी है. अगर आपका कमरा छोटा है तो 800 से 1200 वॉट का हीटर काफी है. लेकिन बड़ा कमरा हो तो कम से कम 2000 वॉट का मॉडल चाहिए. कई लोग दिखाई देने में अच्छा लगने वाला हीटर खरीद लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कमरे में गर्मी पहुंच ही नहीं रही.

पावर कम होने से मशीन ओवरलोड भी होने लगती है और बिजली का बिल बढ़ जाता है. कमरे के लिए सही पावर वाला हीटर चुनेंगे तो गर्मी जल्दी मिलेगी और मशीन पर अतिरिक्त प्रेशर भी नहीं पड़ेगा. खरीदने से पहले बॉक्स पर दिए कवरेज एरिया को जरूर पढ़ें. इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि हीटर आपके कमरे के लिए फिट है या नहीं.

सेफ्टी फीचर्स, बिजली की खपत और हीटर का टाइप

सर्दियों में हीटर जरूर चाहिए. लेकिन सुरक्षा उतनी ही जरूरी है. इसलिए ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो-कट और सेफ ग्रिल वाले मॉडल चुनें. अगर घर में बच्चे हैं तो यह फीचर्स काफी काम आते हैं. दूसरी बात बिजली की खपत चेक करना कभी मिस न करें. ऑयल-फिल्ड हीटर कम बिजली खपत करते हैं और लंबी गर्मी देते हैं. जबकि क्वार्ट्ज या फैन हीटर तुरंत गर्मी देते हैं. लेकिन बिजली ज्यादा लेते हैं.

अपने इस्तेमाल के हिसाब से टाइप चुनें. अगर आपको पूरा कमरा जल्दी गर्म करना है तो फैन हीटर ठीक है. लेकिन शांत और स्मूद गर्मी चाहिए तो ऑयल-फिल्ड हीटर बेहतर रहेगा. इसके साथ ही ब्रांडेड मॉडल ही लें जिनकी वायरिंग और बिल्ड क्वालिटी भरोसेमंद हो. इससे मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और खतरा भी कम होता है.

