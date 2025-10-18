एक्सप्लोरर
आधार कार्ड में एक ही बार सुधारी जा सकती है ये गलती, जान लें काम की बात
Aadhaar Card Rules: UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट नियम बदले हैं. अब इन चीजों को सिर्फ एक बार ही सुधार सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप जान लीजिए यह नियम.
आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होने वाले अहम दस्तावेजों में से एक है. यह पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर लगभग हर जगह जरूरी होता है. चाहे बैंक का काम हो या सरकारी योजना का लाभ. लेकिन अगर इसमें गलती हो जाए. तो आगे कई दिक्कतें आ सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Tags :Utility News Aadhaar Card UIDAI
