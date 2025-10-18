आधार कार्ड में एक ही बार सुधारी जा सकती है ये गलती, जान लें काम की बात

UIDAI ने हाल ही में साफ किया है कि आधार कार्ड में कुछ जानकारियां केवल एक बार ही सुधारी जा सकती हैं. इनमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी जानकारियां शामिल हैं. इसलिए अपडेट करते समय सभी जानकारी ध्यान से भरना जरूरी है जिससे दोबारा परेशानी न हो.