नौकरी छूटने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं पीएफ से इतना पैसा, बदल गया है नियम
PF Rules: EPFO ने नया नियम लागू किया है जिसमें नौकरी छूटने पर तुरंत पीएफ पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं. जबकि बाकी रकम एक तय वक्त बाद ही निकाल सकते हैं.
देश में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. उनमें से लगभग सभी के पास पीएफ अकाउंट होता है. हर महीने सैलरी का एक हिस्सा इसी खाते में जमा होता है, ताकि भविष्य के लिए बचत बनी रहे. अब EPFO ने पीएफ निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
Published at : 18 Oct 2025 11:59 AM (IST)
