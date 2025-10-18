नौकरी छूटने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं पीएफ से इतना पैसा, बदल गया है नियम

अब EPFO ने एक नया मिनिमम बैलेंस रूल भी लागू किया है. इसके तहत हर सदस्य को अपने खाते में कम से कम 25% रकम हमेशा रखनी होगी. यानी अब कोई भी अपना पीएफ अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं कर सकेगा. यह नियम कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है.