हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली आने वाली है और गंदी पड़ी है आपकी गली, जानें सफाई के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत?

दिवाली आने वाली है और गंदी पड़ी है आपकी गली, जानें सफाई के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत?

घर के आसपास हो रखी गंदगी और गली में पड़े कचरें के ढेर की शिकायत करना अब बेहद आसान है. इसके लिए आपको केवल अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप इंस्टॉल करना है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 17 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के समय सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, कमरे की टाइलों से लेकर किचेन की रैक तक सब चमका दिया जाता है. अब घर की सफाई तो खुद की जा सकती है लेकिन गंदी पड़ी गली की सफाई कैसे कराई जाए? 

इसके लिए लोगों को कभी पार्षद के पास दौड़ना पड़ता है तो कभी प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है. लेकिन प्राइवेट सर्विस के पैसे अच्छे खासे होते हैं और सरकारी सफाई कर्मचारियों को बुलाने के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते हैं, जो काफी परेशानी भरा होता है. ऐसे में लोगों की समस्या और बढ़ जाती है. हालांकि, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप भी अपनी गली की सफाई कराने के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत ?

कहां करें सफाई की शिकायत? 

घर के आसपास हो रखी गंदगी और गली में पड़े कचरें के ढेर की शिकायत करना अब बेहद आसान है. इसके लिए आपको केवल अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप इंस्टॉल करना है. इस ऐप के जरिए आप कुछ ही मिनटों में आसानी से घर के आसपास फैली गंदगी की शिकायत कर सकते हैं. इसको इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. 

कैसे करें ऐप का इस्तेमाल? 

इस ऐप पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले प्लेस्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है. इसके बाद अपने ऐप को ओपन कर इसमें लॉगिन करना है. फिर आप जिस जगह की शिकायत करना चाहते हैं, वहां की तस्वारें खींचनी हैं. तस्वीर के साथ आपको अपनी शिकायत की कैटेगरी भी चुननी होगी. साथ ही इसमें अपनी एडिशनल जानकारी भरनी होगी. इस ऐप की खास बात ये हैं कि ये ऐप जीपीएस बेस्ड होती है यानी ये अपने आप ही आपकी लोकेशन का पता लगा लेती है. आपकी शिकायत करने के बाद उस शिकायत को नगर निगम के सफाई कर्मियों के पास भेजा जाता है. इसके बाद वह उस जगह को साफ करते हैं और वहां की तस्वीर अपलोड करते हैं.

कौन से एक्सट्रा फायदे देता है ऐप ?

ये ऐप आपको और भी कई बेनिफिट देता है. इसके जरिए आप और भी चीजों की शिकायत कर सकते हैं जैसे- अगर आपके एरिया में रोजाना झाड़ू नहीं लगाया जाता तो आप घर बैठे आसानी से इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं. साथ ही अपने एरिया के पब्लिक टॉयलेट की रेगुलर सफाई नहीं होती तो आप इसकी भी शिकायत यहां कर सकते हैं.

Published at : 17 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Municipal Corporation Swachhata App Dirty Streets Cleaning Pile Of Garbage Complain About Dirty Streets
