हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघने कोहरे का असर, इस रूट पर ठप हुईं रेल सेवाएं, कई ट्रेनें रद्द... यात्रियों को हुई दिक्कत

घने कोहरे का असर, इस रूट पर ठप हुईं रेल सेवाएं, कई ट्रेनें रद्द... यात्रियों को हुई दिक्कत

Cancelled Trains List: घने कोहरे के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन रोका है. विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा और यात्रियों को सफर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Cancelled Trains List: हर साल जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, ट्रेनों की रफ्तार पर असर दिखने लगता है. हर साल की तरह इस बार भी कोहरे ने रेलवे की परेशानी बढ़ा दी है. ट्रेनों के लेट होने से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई है और कई बार घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है. कोहरे के चलते रास्ता साफ दिखाई नहीं देता. जिसकी वजह से ट्रेनें धीमी चल रही हैं या फिर कैंसिल करनी पड़ रही हैं. 

रेलवे की ओर से हर साल नई तकनीक अपनाने की कोशिश की जाती है. जिससे इस दिक्कत को कम किया जा सके. लेकिन कोहरा अब भी सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है. इस बार भी कई रूट की ट्रेनें या तो अस्थायी रूप से कैंसिल की गई हैं या उनका टाइम बदला गया है. यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए रेलवे ने कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए हैं. सफर पर जाने से पहले पढ़ लें यह खबर.

अगले कुछ महीने कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

अगर आप आने वाले महीनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके काम की है. सर्दियों के मौसम में घना कोहरा बढ़ने के कारण रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रोकने करने का फैसला लिया है. 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलेंगी. इनमें सहारनपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं. जो अब 1 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेंगी.

इस वजह से लिया गया फैसला

रेलवे ने ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया है, कोहरे के दौरान किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके. हालांकि इससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी. उन लोगों को ज्यादा जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर ली है. सहारनपुर स्टेशन के वरिष्ठ अधीक्षक ए.के. त्यागी ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की तैयारी में है. जिससे उनकी यात्रा पर ज्यादा असर न पड़े. 

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी  सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

  • ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर  14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 
Published at : 01 Nov 2025 06:50 AM (IST)
