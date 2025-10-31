1 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं ये तीन बिजनेस, होगी बंपर कमाई

Business Under One Lakh Lakh Rupees: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी आमदनी सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे. लोग साइड इनकम के लिए बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं लेकिन अक्सर यह मानकर पीछे हट जाते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये चाहिए.

सच यह है कि अगर आइडिया सही हो और मेहनत की जाए तो सिर्फ 1 लाख रुपये में भी अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है. यहां हम तीन ऐसे बिजनेस बता रहे हैं जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है और जिनसे कमाई के अच्छे मौके हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी.

होम बेकरी का बिजनेस

खाने-पीने का शौक हर किसी को होता है, यही वजह है कि होम बेकरी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. आप घर से ही केक, कुकीज, ब्राउनी या पेस्ट्री बनाकर बेच सकते हैं. शुरुआती खर्च में ओवन, मिक्सर, मोल्ड्स और कुछ बेसिक सामग्री लगती है. जो मिलाकर लगभग 1 लाख रुपये के अंदर आ जाती है.

अगर आप सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और अच्छी पैकिंग के साथ डिलीवरी शुरू करते हैं. तो ग्राहक आसानी से मिल सकते हैं. लोकल ऑर्डर से शुरू करके आप ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं.

मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस शाॅप

मोबाइल आज हर किसी की जरूरत है और खराब होने पर तुरंत रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ती है. मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करने में कम निवेश की जरूरत होती है लेकिन रिटर्न अच्छा मिलता है. करीब 1 लाख रुपये में आप ट्रेनिंग लेकर बेसिक टूल्स, कुछ टूल्स और एक छोटा वर्क स्टेशन तैयार कर सकते हैं. शुरुआत में घर से या छोटे रेंट वाले शॉप से काम शुरू करें. कुछ ही महीनों में जब रेगुलर ग्राहक बनने लगें. तब इसे बड़े आप बढ़ा सकते हैं.

डिजिटल मार्केटिंग सर्विस

अगर आपको सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऑनलाइन प्रमोशन की जानकारी है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सबसे फायदेमंद बिजनेस बन सकता है. आज हर छोटा-बड़ा बिजनेस ऑनलाइन दिखना चाहता है. इसके लिए स्पेशिलिस्ट लोगों की जरूरत होती है. केवल एक लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल की मदद से आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेकर काम शुरू कर सकते हैं.

इसमें शुरुआती खर्च 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं आएगा. सही क्लाइंट्स मिल जाएं तो कुछ महीनों में ही आपकी कमाई 50 हजार रुपये से ऊपर पहुंच सकती है. आपको बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम नहीं. अगर आप मेहनत से काम करें और मार्केट की जरूरत समझें. तो 1 लाख रुपये में भी बड़ी कमाई कर सकते है.

