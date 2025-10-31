DDA New Housing Scheme: दिल्ली जैसे शहर में घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और कम बजट के चलते यह सपना अधूरा रह जाता है. अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए उस सपने को साकार करने का मौका दे रहा है. डीडीए अपनी जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत सात नवंबर से करने जा रहा है.

इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है. सितंबर में शुरू हुए पहले चरण को शानदार रिस्पांस मिला था.जिसमें सभी फ्लैट्स कुछ ही घंटों में बुक हो गए थे. इसी सफलता के बाद अब डीडीए फिर से नई उम्मीद लेकर आया ह. जिससे हजारों लोगों का घर का सपना पूरा हो सकेगा. जानें कैसे कर सकते हैं इसके लिए आवदेन.

7 नवंबर से शुरू हो रही DDA की स्कीम

डीडीए की जन साधारण आवास स्कीम के तहत दिल्ली के कई इलाकों में कुल 1537 फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. इनमें ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एलआईजी यानी निम्न आय वर्ग कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं. फ्लैट्स शिवाजी मार्ग मोती नगर, रामगढ़ कॉलोनी में जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, रोहिणी सेक्टर 34 और 35 औक नरेला सेक्टर G6-G7 में हैं.

ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए 50 हजार रुपये और एलआईजी फ्लैट्स के लिए एक लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट देना होगा. इससे पहले आवेदक को डीडीए के पोर्टल पर 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के देने होंगे. आपको बता दें जिन लोगों ने पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराया था. उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा.

कैसे करना होगा आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जन साधारण आवास योजना 2025 सेक्शन में लॉगिन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर बुकिंग राशि का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा. आवेदन सबमिट करने के बा ब्रोशर से जुड़ी सभी जानकारियां वेबसाइट पर मिल जाएंगी.

जिनमें फ्लैट्स की लोकेशन, साइज, और शर्तें शामिल हैं. साइट विजिट के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों के संपर्क नंबर भी ब्रोशर में दिए गए हैं. सिलेक्शन की प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखी गई है जिससे हर व्यक्ति को घर लेने के लिए बराबर का मौका मिल सके.

