अगले कई दिन तक के लिए रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें, चेक कर लें आपकी ट्रेन भी है क्या?

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, जिसके लिए रेलवे की ओर से हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं. लेकिन कई बार अलग-अलग कारणों से रेलवे को कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं. इसका असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ता है और उन्हें अपने सफर में बदलाव करना पड़ सकता है.

उत्तर मध्य रेलवे ने अगले कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. जो यात्री इन रूट से सफर करने वाले हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कैंसिल, डायवर्ट और रीशेड्यूल ट्रेनों की पूरी सूची जारी की है. जिससे लोग अपनी यात्रा पहले से प्लान कर सकें. या दूसरा ऑप्शन देख सकेें.

इस रूट की ट्रेनों की हुई कैंसिल

अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं और अगले कुछ महीनों में कहीं जाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. उत्तर मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि 8 ट्रेनों को लगभग 3 महीनों तक कैंसिल किया जाएगा. यह हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों में कोहरे और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है. कैंसिलेशन की अवधि 1 दिसंबर से 3 मार्च तक रहेगी.

इस फैसले से उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को प्रभावित होने की संभावना है. यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो. इस दौरान यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या समय पर बदलाव के दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है.

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

