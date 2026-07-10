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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPost Office: निवेश से पहले जान लें, पोस्ट ऑफिस FD और RD में कौन-सी स्कीम है ज्यादा फायदेमंद?

Post Office: निवेश से पहले जान लें, पोस्ट ऑफिस FD और RD में कौन-सी स्कीम है ज्यादा फायदेमंद?

Post Office Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस की FD और RD दोनों सुरक्षित बचत योजनाएं हैं. 50,000 रुपये निवेश से पहले यह समझना जरूरी है कि एकमुश्त निवेश के लिए FD या मासिक बचत वाली RD अधिक फायदेमंद होगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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Post Office FD vs RD: अगर आप भी बिना किसी जोखिम के अपनी बचत पर एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (TD या FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें निवेश करना ज्यादा महफूज माना जाता है. हालांकि, दोनों में निवेश करने का तरीका और फायदा अलग-अलग है.

ऐसे में अगर आपके पास 50,000 रुपये निवेश के लिए हैं, तो सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि एकमुश्त रकम के लिए FD सही रहेगी या हर महीने बचत करने वाली RD ज्यादा फायदेमंद होगी. आइए जानते हैं कि दोनों स्कीमों की खास बात क्या है और किस ऑप्शन में हमें बेहतर रिटर्न मिल सकता है.

क्या है पोस्ट ऑफिस FD (टाइम डिपॉजिट) के फायदे?

  • FD में एक बार में पूरी रकम जमा करनी होती है.
  • इसमें 1,2,3 और 5 साल की अवधि का ऑप्शन मिलता है.
  • इसमें ब्याज तिमाही पर कंपाउंड होता है और सालाना पेमेंट किया जाता है.
  • 5 साल की TD पर फिलहाल 7.5% सालाना ब्याज मिलता है.
  • इसमें आपको 5 साल की FD में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
  • अगर आप 50,000 रुपये को 10 साल तक रखते हैं, तो आपका कुल रकम करीब 1,05,117 रुपये हो सकता है.

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पोस्ट ऑफिस RD में क्या मिलते हैं फायदे?

  • अगर आप अपनी बचत से हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करना चाहते हैं, तो RD आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा.
  • इसमें आप हर महीने कम से कम 100 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.
  • फिलहाल पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है.
  • इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती है.

FD या RD कौन-सी स्कीम है ज्यादा फायदेमंद?

  • अगर आप एक बार में 50,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं, तो FD आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें जमा पूरी रकम पहले दिन से ब्याज कमाना शुरू कर देती है और RD के मुकाबले में ब्याज दर भी ज्यादा है.
  • अगर आप हर महीने अपनी सैलरी से की गई बचत को निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस RD आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
  • FD या RD दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं, इसलिए इनमें निवेश करना काफी बेहतर माना जाता है. 
  • ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी आय, वित्तीय लक्ष्य और निवेश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चुनें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Post Office Scheme Investment Tips Utility News FD Vs RD
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